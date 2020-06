Giovanna Abate e Sammy Hassan sono una coppia. Si sono scelti durante la penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne, che ha già dato appuntamento a settembre. La ex tronista, già corteggiatrice di Giulio Raselli che le aveva preferito Giulia, è stata l’unica insieme a Gemma Galgani a poter proseguire il suo percorso all’interno del programma, e quindi conoscere anche se solo virtualmente i suoi pretendenti, quando è scoppiata l’emergenza sanitaria.

Ed è stato lì che si è invaghita di Sammy, che poi ha deciso di scegliere lasciando a bocca asciutta Davide Basolo, il famoso Alchimista. Il momento ‘fatidico’ è andato in onda martedì scorso e, quando ha svelato i suoi sentimenti per Sammy, per qualche minuto Giovanna ha tremato. Ma era solo uno scherzo e alla fine lui le ha detto un enorme ‘sì’. (Continua dopo la foto)

























Oggi Giovanna e Sammy sono felici e ancora insieme e si sono raccontati sulle pagine di UeD Magazine. In particolare Sammy ha sottolineato che, a dispetto del disinteresse simulato in studio, il suo non sarebbe mai stato un no: “Il mio è sempre stato un sì. Durante il lockdown, è vero, mi sono perso per strada, ma quando l’ho rivista non ho mai pensato di abbandonare lo studio da solo”, ha detto aggiungendo che “la redazione ha sempre saputo la verità”. (Continua dopo la foto)















Gli ultimi rumor danno i due tra i prossimi protagonisti di Temptation Island. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia inizierà il prossimo 7 luglio e stando al gossip i telespettatori potrebbero ritrovare proprio la neonata coppia di Uomini e Donne in Sardegna. Dicono che manca solo la firma… Chissà. Al momento non ci sono notizie certe in merito. (Continua dopo foto e post)











Quello che invece è fuori discussione è che Sammy e Giovanna sono felici e complici, come dimostrano anche sui social. Ma l’ex corteggiatore ha un altro motivo per essere al settimo cielo. E ha voluto condividere la sua gioia con i fan di Instagram. Sammy ha appena lanciato una linea di t-shirt con la frase ‘My Friends’, un’espressione da lui molto usata: “Buongiorno My Friends – ha annunciato – Un progetto che nasce per caso, un gioco, una nuova sfida”. Una notizia che ha subito mandato in delirio i suoi follower, felicissimi per questa sua nuova avventura e per lo splendido momento che sta vivendo anche dal punto di vista sentimentale.

“Cosa è accaduto davvero tra me e lei”. Gemma Galgani, dopo anni è proprio l’ex Marco Firpo a vuotare il sacco