Dal 5 marzo 2020 le nostre vite sono cambiate radicalmente. È cambiato il nostro modo di uscire e anche quello di guardare la tv. L’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il nostro paese ha imposto dei cambiamenti anche alle reti televisive che sono state costrette a cambiare la programmazione, sospendere alcune trasmissione, rimandarne altre. Ma ora la situazione è decisamente migliorata e pian piano ci stiamo riprendendo la nostra normalità.

E anche la televisione sta tornando alla normalità. O almeno ci prova. Ora però ci sono le vacanze estive. Barbara D'Urso, per esempio, ha chiuso la stagione di Pomeriggio 5 ma va ancora in onda con Live, il talk della domenica di Canale 5. In tanti, durante le ultime puntate, si sono accorti che mancava uno dei pezzi forti della trasmissione. Anche voi avete notato che nelle ultime puntate non c'era Karina Cascella? E tutti si sono chiesti cosa fosse successo.

























Ora è proprio Karina Cascella a spiegare le sue motivazioni, il perché della sua assenza a Live. Su Instagram Karina ha risposto ai fan che le chiedevano se per caso ci fosse stata qualche problematica tra lei e Barbara D'Urso. E indovinate un po'? Tra lei e la D'Urso non c'è stato alcun attrito come aveva ipotizzato qualcuno: "Gli ho detto che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia", ha scritto in una storia. Ciò significa che la decisione di allontanarsi dalla tv è solo temporanea e probabilmente in futuro la rivedremo di nuovo.















Perciò, se per caso la D'Urso dovesse richiamarla, lei ci sarà. Questo per rassicurare i fan della Cascella. La ex opinionista di Uomini e donne è da sempre una molto chiacchierata: Karina è una che dice sempre con schiettezza ciò che pensa e questo non è sempre un bene, per il pubblico. A ogni modo è anche questo suo aspetto quello che piace di più. O la ami, o la odi, insomma. Nell'ultimo periodo si è parlato molto anche di Barbara D'Urso e della possibilità che lasci la conduzione del Grande Fratello.









Secondo alcune voci, il reality sarebbe passato nelle mani di Alfonso Signorini che ha avuto un grande successo alla conduzione dell'ultima edizione del Gf Vip. Ma pare che non sia così: la stessa Barbara D'Urso, in una recente intervista a Il Corriere della Sera, ha fatto sapere che nella prossima stagione condurrà di nuovo Domenica Live, Pomeriggio 5, Live e il GF Nip.

