Carolyn Smith, tanta preoccupazione per l’amata giudice di Ballando con le stelle. La ex ballerina ha raccontato ai suoi fan, su Instagram, di aver passato una notte insonne tanta era la preoccupazione per il suo cagnolino. Carolyn Smith è una grande amante degli animali e i problemi di salute del suo cane l’hanno fatta agitare parecchio. E ha condiviso tutto sui social.

Il suo cane è stato male ed è stato sottoposto a un intervento, per lei tanta ansia nell'attesa: "Ho passato una nottata senza dormire e con grande agitazione addosso per l'intervento del mio cagnolino Sir Scotty Smith…", ha raccontato Carolyn. La cosa che più la faceva stare in agitazione era l'anestesia: "Mi terrorizza soprattutto l'anestesia… Ho già perso due cani in questo modo…". Chi ha un cane sa che è terribile vedere i propri amici a quattro zampe soffrire: diventano membri della famiglia e si sta male come quando sta male un parente.

























Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio e Carolyn ha potuto tirare un sospiro di sollievo: l'operazione è andata alla grande e lei è tornata a essere serena. Sir Scotty Smith, questo il nome del cane, sta bene: "Si è svegliato con qualche dente in meno, ma tutto è andato bene per fortuna…Stasera sicuramente dormo…", ha scritto la Smith sui social. Finalmente anche lei ha ritrovato il sorriso e, per festeggiare, si è concessa un gelato.















"Dopo una giornata stressante dal veterinario ci vuole un bel gelato…", ha scritto sui social. Carolyn Smith sta ancora vivendo momenti difficili: la sua lotta contro il cancro non è finita e Carolyn è ancora in cura. "Partiamo ogni giovedì verso le due o le tre della mattina. Entro in ospedale, faccio la chemioterapia e poi mio marito Ernestino mi porta a casa. È stata particolarmente dura, soprattutto per Ernestino. Faccio 1200 km in una giornata per fare la chemioterapia, è brutto" ha detto in una recente intervista a Chi.









Anche se la situazione è difficile, lei non si arrende: “È nel mio DNA. Mio padre e mia madre mi hanno sempre dato disciplina e regole. Preferisco prima morire, ma non mollo. In questi giorni le chemio mi hanno messa ko. Io avevo già le cose programmate, la cosa più facile era dire: mollo, cancello. Ma c’era anche altra gente che doveva lavorare. Io preferisco andare avanti, fare tutto il necessario, e poi quando arrivo a casa crollo. Però non voglio far pesare a nessuno i miei problemi”.

