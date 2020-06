Mara Venier è mitica e inarrestabile anche col piede rotto. La conduttrice di Domenica In, che due settimane fa ha dovuto fare i conti con una brutta frattura a seguito di una caduta, ha continuato ad andare in onda nonostante quell’inconveniente. Gamba distesa e immobilizzata: così domenica scorsa la ‘zia’ ha tenuto compagnia agli italiani sintonizzati su Raiuno.

Lo farà fino al 28 giugno e ci sarà ancora lei a guidare lo show il prossimo anno. La Venier non si ferma e pensa già a un gran finale di stagione, come confidato in un'intervista rilasciata sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: vuole trasferire la sua Domenica In a Rimini. E dire che la trasmissione doveva concludersi il 31 maggio, proprio il giorno della sua caduta!

























"Il 31 maggio doveva essere l'ultima puntata – ha raccontato al settimanale – Poi, d'accordo con il direttore di Raiuno Stefano Coletta e l'amministratore delegato Fabrizio Salini, abbiamo deciso di allungarci fino al 28 giugno. Vorremmo andare in diretta da Rimini, sarebbe un bel segnale per la ripartenza. Terrò il gesso per 25 giorni, vediamo cosa consiglierà il medico".















Poi la conferma per il prossimo autunno. Lei ci sarà, ma Domenica In subirà qualche modifica: "Ho proposto di allargare la squadra in video. Vorrei restare la padrona di casa, la 'Zia Mara', però mi piacerebbe avere accanto dei compagni di viaggio". Ma come va adesso la situazione? Come sta Mara a 2 settimane dalla frattura? Lo ha svelato lei stessa su Instagram, dove è da sempre attivissima.











Mara Venier ha pubblicato uno scatto in poltrona e, in primo piano, la gamba infortunata col tutore. Nella didascalia spiega che dovranno passare ancora 2 settimane senza poter poggiare il piede a terra. Una pioggia di like, commenti affettuosi come “Forza, sei grande!” e tanti auguri di pronta guarigione ha presto invaso il post della conduttrice e spicca quello del cantante Nino D’Angelo: “Sì bella pure accussì”. “Amore mio…a presto!”, la risposta della zia.

