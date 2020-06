“Ma che problemi hai?”. Alessio Boni, il video fa infuriare. L’attore finisce al centro delle critiche

Alessio Boni è un attore italiano di grande talento, noto tanto per il suo fascino quanto per la sua riservatezza. È nato a Sarnico, nei pressi del Lago d’Iseo. Secondo di tre figli, all’età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista a Villongo, in provincia di Bergamo. Dopo un anno e mezzo nella Polizia di Stato, appena 20enne parte per la California, dove per sbarcare il lunario ha fatto il cameriere, il pizzaiolo, il pony express e il baby sitter.

Rientrato in Italia per un certo periodo lavora come animatore turistico finché, nel 1988, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo qualche apparizione nei fotoromanzi, passa quasi subito alle produzioni teatrali, cinematografiche e televisive e il grande debutto arriva 2 anni dopo quando, nel 1990, diretto da Ezio Pascucci, recita nel film 'Il mago' accanto al grande Anthony Quinn e a Sonia Topazio.

























A 25 anni Alessio Boni si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica con il maestro Orazio Costa, per poi continuare la formazione professionale sotto il regista teatrale Luca Ronconi, e lavorando accanto a Liliana Cavani. La svolta per Alessio Boni arriva nel 2003 accanto a Luigi Lo Cascio e Fabrizio Gifuni nella pellicola di Marco Tullio Giordana 'La meglio gioventù' grazie alla quale ottiene il Nastro d'argento come miglior attore protagonista 2004.















Nelle ultime ore l'attore è finito al centro delle critiche per un video pubblicato sui social. Si tratta dell'interpretazione degli ultimi istanti di vita di George Floyd, il 46enne afroamericano uscciso a Minneapolis da un agente di polizia bianco che gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo per quasi nove minuti. Boni ha fatto un monologo in cui ripercorre quei terribili momenti che hanno scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo.









Nel filmato Alessio Boni finge anche di non riuscire a respirare. Molti hanno criticato la performance bollandola come di cattivo gusto. “Ci sono molti modi meno esibizionisti e compiaciuti per onorare la morte di Floyd”, si legge tra i commenti. “Ma che problemi hai pensare che vada bene fare una cosa del genere. Io non ho parole”. E c’è chi critica l’attore per un eccessivo egocentrismo.

