Anche il mondo dello spettacolo è pesantemente danneggiato dagli effetti dell’emergenza sanitaria e chi se la passa peggio sono probabilmente gli artisti che si esibiscono dal vivo, bloccati da mesi e costretti ad annullare le date future. Qualche giorno fa Al Bano, intervistato dall’Agi, si è fatto portavoce della categoria e parlato anche della sua situazione personale, spiegando che l’assenza di introiti potrebbe essere un problema, anche a fronte di una pensione inferiore alle aspettative.

"Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri", ha spiegato il cantante di Cellino San Marco che poi è entrato nel dettaglio delle sue finanze: "Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene".

























"Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370 – ha proseguito Al Bano nell'intervista – Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano". Il cantante ha anche dovuto cancellare il lungo tour previsto in Russia, Romania, Austria, Germania, Spagna, Cina e Australia.















Con gli incassi, inoltre, Al Bano finanzia la sua grande azienda agricola, che comprende la produzione di vino, un albergo con ristorante e gli stipendi di ben 50 dipendenti. Ma al momento, il vino resta la sua unica entrata, anche se l'hotel riaprirà dal 20 giugno. Si torna su questa intervista perché ora è intervenuto nel merito l'ex gieffino e influencer Biagio D'Anelli.











Attraverso un post su Instagram, Biagio D’Anelli ha commentato il recente sfogo di Al Bano e lo ha fatto in modo pungente: “Al Bano con 1470 euro di pensione rompe le palle – ha scritto – Mia nonna con 400 euro contenta di vivere ci faceva pure i regali. Ti voglio bene nonna Teresa”. Tanti hanno difeso il cantante, ma tanti altri si sono trovati d’accordo con l’ex volto del GF. Un utente in particolare ha scritto che Al Bano “dovrebbe solo tacere”. Un altro ha parlato di “schiaffo alla miseria”.

