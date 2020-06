I capelli mossi sono il trend dell’estate 2020. Nonostante i trend puntino da almeno un paio d’anni su beach waves e onde morbide, i bei ricci tondeggianti che rimbalzano sulle spalle restano lo styling vincente. E fanno impazzire i social. Ne sa qualcosa Ilary Blasi, 39 anni, che pur di non rinunciare al trend dell’estate ha cercato di sperimentare le sue doti da parrucchiera con un’acconciatura fai da te.

Su Instagram la moglie di Francesco Totti ha documentato tutto. L’ex letterina di Passaparola, modella e conduttrice, divide i capelli in ciocche e mette i bigodini per formare i boccoli. Poi lascia in posa e mostra il risultato. Secondo Ilary Blasi l’esperimento da parrucchiera improvvisata è “mezzo fallimentare”, commenta nella foto in cui mostra il nuovo look con i boccoli fai da te. (Continua a leggere dopo la foto)

























Poi in auto con il figlio Cristian regala un altro siparietto. Ilary e il primogenito della coppia salgono in auto in direzione scuola: “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”, chiede la Blasi al figlio, che prima non risponde e poi fa un gesto chiedendo di essere lasciato in pace. (Continua a leggere dopo la foto)















Non solo. Dopo aver mostrato il risultato dell’acconciatura fai da te, Ilary Blasi ha voluto sapere se anche suo marito avesse visto le sue Instagram Stories. E se, quindi, apprezza questa sua versione inedita. E così la showgirl ha pubblicato la chat con Francesco Totti. Nella chat whatsapp Ilary chiede: “Che ne pensi dei miei boccoli”. Tuttavia, davvero esilarante è stata la risposta di Totti. “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli! Tu non stai bene!”, ha risposto. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma, anche Francesco Totti non ha apprezzato il nuovo look della moglie e con la sua solita ironia ha sdrammatizzato prendendola in giro aggiungendo anche delle emoticon di scimmiette che si coprono gli occhi, la linguaccia, una risata e il guantone da boxe.

