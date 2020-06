Michelle Hunziker come raramente siamo stati abituati a vedere. La showgirl svizzera infatti si è lasciata andare a un momento nostalgia sui social rimpiangendo i momenti in cui la sua casa era viva e arricchita dalla presenza fissa della figlia Aurora Ramazzotti che, durante la quarantena, ha rinsaldato il legame tra le due.

E ora che pian piano si sta tornando alla normalità, e mamma e figlia stanno ricominciando ad avere ognuna le proprie consuetudini, si è fatto vivo l'effetto nostalgia. L'elvetica ne ha parlato via social, rivolgendo un vero e proprio appello alla sua primogenita e confidando che, dopotutto, nonostante il periodo drammatico del lockdown, c'è stato del positivo, almeno a livello familiare."Miss you… dopo questi mesi passati insieme con grande intensità la casa è vuota senza di te Pupi… tornaaaaaaaaaaaaaa!", ha scritto Michelle sul proprio profilo Instagram, pubblicando una tenera foto in cui abbraccia Aurora sorridente.

























Pronta la risposta di quest'ultima: "Torno presto mammotta". Ricordiamo che la Ramazzotti ha un legame molto profondo con la madre. Stesso discorso vale per babbo Eros con il quale è altrettanto unita. A commentare l'appello della Hunziker è stata anche Elisabetta Gregoraci. "Che belle che siete", la chiosa dell'ex moglie di Flavio Briatore.















Nel frattempo, si sono placati i gossip degli ultimi giorni che hanno investito Michelle Hunziker. Tanto per cambiare – sarà accaduto almeno una decina di volte negli ultimi due anni – si è diffusa la voce che starebbe aspettando il quarto figlio. Insomma, qualcuno, che ha un nome e un cognome bene precisi (Jonathan Kashanian), ha dichiarato di aver appreso la news da fonti sicure ma si è beccato una bella smentita dalla diretta interessata che a Striscia la Notizia, imbeccata da Gerry Scotti, ha detto di non essere in dolce attesa.











Le parole di Michelle sono arrivate con garbo, simpatia e gentilezza. Ma, di fatto, hanno smentito il chiacchiericcio fatto trapelare da Kashanian. Dall’altro lato, la Hunziker, come di recente spiegato a Repubblica, non esclude che in futuro potrebbe diventare nuovamente mamma. Attualmente però il pancino può attendere.

