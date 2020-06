”E’ da poco passata la mezzanotte, oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni e noi le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, buon compleanno”. Così ieri sera Nina Palmieri visibilmente commossa, alla conduzione del programma ‘Le Iene’ con accanto Veronica Ruggeri e Roberta Rei, a fine puntata ha voluto augurare buon compleanno all’amica e collega Nadia Toffa, la giornalista scomparsa il 13 agosto dello scorso anno a soli 40 anni.

Sullo sfondo la sigla dedicata a Nadia in cui la Toffa appare come una sagoma silenziosa di cui non si intravede il volto e che balla composta in una spiaggia sulle note di un brano. Dietro a lei il mare che si fa rosa al tramonto e una barchetta. La stesso video con cui la redazione de 'Le Iene' volle salutare Nadia nel giorno dei suoi funerali che si sono celebrarono nel Duomo di Brescia. Oggi per Nadia Toffa sarebbe stato un giorno davvero speciale perché sarebbe stato il giorno del suo quarantunesimo compleanno e che avrebbe dovuto festeggiare insieme a mamma Margherita e alla sua famiglia.

























E tra i messaggi in suo ricordo non poteva mancare quello della signora Margherita, la mamma della giornalista scomparsa. Nel post pubblicato sulla pagina Facebook 'Fondazione Nadia Toffa', la donna ha descritto la figlia come "argento vivo", sottolineando la forza d'animo che ha mostrato durante la battaglia contro il tumore. L'inviata de Le iene da circa due anni lottava con un tumore al cervello, che l'aveva messa a dura prova.















"Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l'argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, – si legge nel post – siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell'amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. Mamma Margherita". L'amatissima inviata de Le Iene è morta il 13 agosto 2019 dopo aver a lungo combattuto contro un tumore: della sua esperienza, iniziata con un blackout come racconta a Verissimo, ha voluto condividere tutto con i fan, scrivendo libri e pubblicando post su Instagram, per essere vicina a tutti coloro che affrontano la stessa malattia e ai loro parenti.









Sempre con il sorriso, ma senza nascondere le difficoltà, Nadia ha messo la sua energia e la sua positività al servizio di tante donne e uomini, condividendo con loro il suo percorso: la sua forza e la sua semplicità le hanno fatto conquistare l’affetto di milioni di spettatori, che nel giorno della sua scomparsa hanno inondato i social network di messaggi di cordoglio e pochi giorni dopo hanno affollato le strade di Brescia per darle l’ultimo saluto.

