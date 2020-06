Da diversi giorni non si parla d’altro che della possibilità che Lorella Cuaccarini, nella prossima stagione, non sia più al timone del programma La vita in diretta che attualmente conduce con Alberto Matano. Secondo indiscrezioni sarebbe praticamente certo che la Cuccarini non sarà presente nella stagione 2020/2021. Ma non c’è ancora niente di ufficiale. Intanto però su Twitter sta spopolando l’hashtag #iostoconlorella.

Sono tanti i telespettatori che in queste ore stanno pubblicando contenuti vari con l'hashtag in questione per far sentire il loro affetto alla conduttrice. Quell'hashtag è anche un modo per protestare contro la Rai per la probabile decisione di fare fuori la Cuccarini da La Vita in diretta. E se all'inizio la cosa era partita quasi per gioco, nelle ultime ore l'hashtag #iostoconlorella è schizzato tra quelli di tendenza di Twitter. Il pubblico non vuole che Lorella lasci la trasmissione e, anche se la cosa non è ancora certa, vuole già farsi sentire.

























Insomma, tutti vogliono Lorella. Non solo le persone normali ma anche vari volti della tv. E tutti chiedono che venga riconfermata alla conduzione del programma. Ma se in questi giorni si parla di un possibile addio della Cuccarini a La Vita in diretta, si parla anche del fatto che Alberto Matano sarà invece riconfermato. Secondo alcune voci, Matano potrebbe restare da solo a condurre il programma che finora ha condotto con Lorella, secondo altre, invece, al suo fianco ci sarà una giornalista.















Anche in questo caso, ovviamente, si tratta di voci di corridoio. Oltre a La Vita in Diretta, si continua a parlare della cancellazione dello storico programma La Prova del Cuoco che quasi certamente chiuderà i battenti. Pare che al posto de La Prova del cuoco, arrivi un nuovo programma tv condotto da Antonella Clerici. Tra le novità post coronavirus, anche l'addio di Caterina Balivo a Vieni da me.









“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide – ha detto in un’intervista a Tv Talk – Questa è una sfida meravigliosa, iniziata lo scorso anno controcorrente. Pian piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali. Sono contenta di aver fatto questo grande lavoro, ma penso di non avere più l’energia per fare un altro anno di Vieni da Me”. E pare che sarebbe pronta anche ad andare a Mediaset…

