Diletta Leotta vittima dei ladri. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, ignoti si sono introdotti nell’appartamento milanese della bella conduttrice sportiva, situato al nono piano, e sono riusciti a svaligiare la cassaforte. I malviventi avrebbero portato via orologi, gioielli e altri oggetti preziosi. Un bottino che potrebbe valere quasi 150mila euro.

I ladri, secondo quanto appurato dagli agenti di polizia intervenuti su segnalazione della stessa Leotta, sarebbero entrati da una delle portefinestre dell'appartamento. Maggiori dettagli di quanto avvenuto potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti in zona. Una brutta disavventura perché, al di là del valore della perdita e del valore degli oggetti rubati, in questo caso altissimo, in generale essere vittima di furto in casa propria può essere un'esperienza scioccante.

























Immaginate lo choc di quando, rientrata a casa, Diletta Leotta si è resa conto di essere stata derubata. Un brutto, bruttissimo colpo per la giornalista sportiva. Ma oltre al danno pure la beffa, come si dice in questi casi. Come riporta il sito Funweek, difatti, c'è chi nonostante il momento difficile non ha perso occasione per animare i social con battute inopportune e commenti fuori luogo incentrati sull'avvenenza della conduttrice.















"Ladri entrano in casa di Diletta Leotta. Il difficile è stato scappare dalla finestra con quella ere*ione" ha scritto ad esempio un utente su Twitter. Ma di fronte a osservazioni di questo tipo lasciate da persone tutto fuorché sensibili molti hanno espresso la loro indignazione. "Vedere i tweet su Diletta Leotta mi fa capire quanto siano di una pochezza assurda alcuni maschi", cinguetta qualcuno.











E ancora: “Diletta Leotta la donna più sessualizzata di sempre, a livelli malati proprio”, “Ma la piantate con quei commenti da porci schifosi? Tanto oggi, che ha subito un furto in casa, quanto gli altri giorni. Non è un oggetto, ve ne siete accorti?”. Tanti, insomma, gli utenti pronti a difendere la bella siciliana che, anche in questo particolare momento è stata presa di mira da hater e gente senza scrupoli.

