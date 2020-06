Wanda Nara è ancora più amata e seguita da quando il grande pubblico ha potuto conoscerla meglio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma è su Instagram che dà il meglio di sé. La moglie di Mauro Icardi sul social è super attiva e tra tanti ritratti di famiglia non è affatto raro imbattersi in scatti hot.

L’ultimo però non ha fatto solo il solito boom di like e di commenti, sono arrivate anche tante critiche feroci all’indirizzo di Wanda. Come riporta Il Giornale, la showgirl argentina si è lasciata ritrarre in posa molto sensuale a bordo piscina mentre, con un costume molto ma molto sgambato, mostra il lato B. Lo scatto evidenzia le sue forme prosperose ma a più di qualcuno non è piaciuto per niente. E non ha potuto fare a meno di commentarlo con toni molto accesi. (Continua dopo la foto)

























“Non ti vergogni? – le scrive subito un hater che aggiunge anche emoji poco affettuose – che vuoi dimostrare con queste posizioni? la volgare e ridicola che sei”. Ma non è certo il solo: sulla scia di questo commento altri follower rincarano la dose con messaggi al vetriolo e poco edificanti. Tanti, poi, mettono l’accento sull’ipotesi ritocco fotografico perché la foto sembra poco naturale, (Continua dopo la foto)















Senza contare quelli che trovano la sua posa eccessivamente forzata a bordo della piscina di quella che presumibilmente è la nuova casa acquistata a pochi passi dall’aeroporto di Malpensa, una scelta strategica per agevolare i viaggi verso Parigi visto che Icardi è in forze al Paris Saint Germain. I commenti negativi fioccano al punto che i fan finiscono per litigare tra di loro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Amazing View @sandbikini #adv #home #readyforthesummer #myview Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 5 Giu 2020 alle ore 9:23 PDT



Ma non è certo la prima volta che un post di Wanda Nara finisce nel mirino degli hater. Qualche tempo fa qualcuno aveva avuto da ridire su un altro scatto sexy. Quello in cui la showgirl, senza reggiseno e con una canottiera a righe, sembrava prendere appunti su un’agenda. In quell’occasione alcuni l’avevano attaccata per la chioma a loro avviso non troppo pulita: “A bella, ma quando ce li laviamo sti capelli?”. Ma da parte sua, come in questo ultimo post sexy, nessuna replica.

