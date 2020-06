Elettra Lamborghini non smette mai di stupire. IN queste ore l’ereditiera ha presentato ai suoi fan le sorelle più piccole, Flaminia e Lucrezia, con cui ha realizzato un balletto sulle note del suo ultimo successo Hola Kitty.

Le due, nate nel 1999, sono gemelle e si tratta delle sorelle più piccole dell’ereditiera (che ha un’altra sorella, Ginevra, e un fratello, Ferruccio). Il video è stato girato durante un pranzo di famiglia per festeggiare la mamma, Luisa Peterlongo. Venerdì, infatti, Elettra aveva pubblicato una foto dedicandole un dolce messaggio. Luisa è sposata da moltissimi anni con Tonino, figlio di Ferruccio Lamborghini, creatore dell’omonima casa automobilistica, e ha altri quattro figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia e Flaminia, protagoniste delle ultime stories di Elettra. (Continua a leggere dopo la foto)

























Negli ultimi anni Elettra Lamborghini si è imposta come una delle grandi protagoniste della musica. Il mix di talento, ironia e sensualità ha trasformato la cantante in una delle stelle più luminose della discografia, tra i suoi brani più celebri troviamo Mala e Tócame in collaborazione con Pitbull e Childsplay, entrambi certificati disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la conquista del disco platino con il brano Musica (E il resto scompare), Elettra Lamborghini si prepara a conquistare nuovamente le classifiche, la scorsa settimana la cantante ha pubblicato il nuovo brano. Si intitola “Hola Kitty”, è stata scritta dalla Twerking Queen insieme al dj olandese Bizzey e prodotta da La$$a. Il brano è pubblicato dall’etichetta Island Record. Le parole del brano sono in spagnolo, come le sue prime hit “Pem Pem” o “Tócame”, e il ritmo travolgente. (Continua a leggere dopo la foto)









E proprio sulle note dell’ultimo brano Elettra ha presentato Lucrezia e Flaminia, le sorelle gemelle ultimogenite di Luisa e Tonino Lamborghini. Molto più impacciate della sorella maggiore, le due piccole di casa Lamborghini sono state al gioco e hanno provato a realizzare il balletto “Hola Kitty Challenge” e il risultato è stato un vero ‘delirio’.

