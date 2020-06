Alba Parietti travolta dalle critiche: si riprende ‘così’ e i fan non la perdonano

Alba Parietti è sempre più social. In questi mesi delicati legati all’emergenza sanitaria è stata molto presente su Instagram. Si è mostrata ai follower senza filtri e senza extension, con i suoi veri capelli, e recentemente ha regalato loro anche una prova costume anticipata. Un selfie in bikini realizzato in bagno davanti allo specchio.

Lei ha messo le mani avanti nella lunga didascalia del post, ma che abbia un fisico straordinario alla soglia dei 59 anni (60 il prossimo anno, come fa notare) è fuori discussione. A quanto pare, il tempo sembra essersi fermato per la bellissima showgirl che, tra l’altro, non ha traccia di make up sul viso in quella foto. Nelle ultime ore però, un nuovo post ha scatenato tanti utenti: non l’hanno proprio digerito. (Continua dopo la foto)

























Tutto perché lei, come riporta Il Giornale, in questo periodo particolare si è sempre battuta pubblicamente e in più occasioni affinché la gente indossasse la mascherina al chiuso come all’aperto. Più volte, infatti, Alba Parietti aveva condiviso sui suoi canali social filmati e post di sdegno contro coloro che giravano per la città senza indossare la protezione facciale, giudicando il loro comportamento addirittura “criminale”. (Continua dopo la foto)















“Chi non rispetta le regole non è un incivile, è un assassino”, diceva la showgirl poche settimane fa. Per questo mostrandosi dal parrucchiere senza mascherina ha fatto sì che sotto al post scoppiasse una bufera social, con commenti seccati e pungenti: “Senza mascherina nel salone, dopo tutte le tiritere di mantenere le distanze e obbligo di mascherina per evitare il contagio??? Si fa attenzione ad intermittenza…bla bla bla”. (Continua dopo foto e post)











E ancora, tra i tanti messaggi: “Come mai senza mascherina???? Io l’ho indossata dal parrucchiere”, “Ci vuole la mascherina lo sai??”, “Ha combattuto così tanto poi che fai sei senza mascherina?”. No, i fan non hanno perdonato la leggerezza di Alba, che oltre ad aver avuto a che fare col coronavirus si è sempre battuta a spada tratta per la mascherina sempre e comunque.

