Solo ieri ha voluto presentare a tutti i fan di Instagram la sua mamma e ora torna con uno scatto inedito che risale a qualche anno fa, quando era bambina. Da sempre molto attiva sul social, ha voluto condividere anche questa bellissima immagine che, come si nota dalla foto, è stata scattata direttamente dalla cornice. “Io alcuni anni fa”, scrive sotto in inglese aggiungendo anche una faccina divertita alle sue parole.

Una foto bellissima con lei che guarda dritta verso l’obiettivo spalancando i suoi splendidi occhi azzurri. Ed è proprio questo il dettaglio che non può trarre in inganno. Come si dice, gli occhi non mentono. E sì, questa tenera bambina è proprio Elettra Lamborghini, l’ereditiera, cantante e presto sposa del suo Afrojack. Praticamente non è cambiata di una virgola. (Continua dopo la foto)

























Su Instagram Elettra è un vero fiume in piena. Dalle foto ai video privati fino alle sue riflessioni sui temi d’attualità e confessioni anche intime, come quella recentissima in cui ha svelato i suoi problemi dovuti a un’infezione ai reni. “Ho un’infezione ai reni che torna ogni tanto, non è niente di grave, ma dà fastidio”, ha dapprima tranquillizzato i fan sul suo stato di salute dal maneggio dove aveva appena montato il suo cavallo. (Continua dopo la foto)















“Ieri sera sono dovuto stare tutta la sera sul water, niente di che, ma in quel modo non senti dolore. Sembra assurdo ma è così”, ha proseguito ridendo Elettra Lamborghini per poi aggiungere che il dolore sarà passeggero. Dopo la quarantena, è tutta concentrata nella preparazione del suo matrimonio con Afrojack, rimandato a causa dell’emergenza coronavirus. (Continua dopo le foto)











Ma anche sul fronte professionale è impegnatissima. Pochi giorni fa, a sorpresa, Elettra è tornata con un nuovo singolo: “Ve l’ho tenuto nascosto fino all’ultimo. Io comunque vi dico state in occhio che le sorprese non sono finite. Sarà un’estate mooolto HOT!!!” ha scritto la cantante sui suoi social, prima di lanciare la canzone scritta con LA$$A ft. Bizzey, ‘Hola Kitty’ e ricevere una marea di messaggi di fan al settimo cielo per il suo annuncio.

