Sonia Bruganelli, ‘addio’ critiche. L’ultima foto scatena i fan con cuori e complimenti

Sonia Bruganelli si è di recente confessata in una lunga intervista al settimanale Chi. Alla rivista la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato alcuni retroscena a proposito del matrimonio con il conduttore a cui è legata da 20 anni e da cui ha avuto i figli Adele, Davide e Silvia. Le nozze sono arrivate nel 2002 e quando si sono conosciuti lui aveva 36 anni ed era già affermato, lei solo 23 ed era una giovane professionista.

"Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era – racconta Sonia Bruganelli al magazine diretto da Alfonso Signorini – All'inizio di ogni rapporto c'è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine".

























E ancora: "È normale che l'amore prenda un'altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo. La differenza la fa l'intelligenza e la complicità tra i due". E infatti, dice ancora Lady Bonolis, "alla base del nostro rapporto c'è una complicità non indifferente, diverse passioni comuni e una serie infinita di risate, oltre all'obiettivo più importante: il bene dei nostri figli". Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Sonia ma per ben altri motivi.















Lady Bonolis è sempre sulla bocca di tutti per via del suo stile di vita e gli acquisti superlusso che fanno infuriare la gente. Sui suoi canali social, infatti, non è raro incamccapre nelle critiche feroci degli utenti, ma in queste ore per Sonia Bruganelli ci sono stati solo complimenti.









Una foto per mostrare il nuovo tatuaggio alle sopracciglia, ma quello che è saltato agli occhi degli utenti sono stati proprio gli occhi della Bruganelli. Uno scatto che ha mandato in visibilio tutti e che ha scatenato un vero e proprio fiume di complimenti. “Manco si notano le sopracciglia con queste due acquamarina”, “Che occhi stupendi”, “Senza occhi”, si legge tra i commenti della foto.

