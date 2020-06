“Preparativi… si fa quel che si può!“, scrive Alessandra come didascalia al post. Un post che non è passato inosservato: pioggia di likes e commenti per la Celentanto, la professoressa di danza di Amici Speciali, in onda il venerdì sera su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi, che da talent show si è trasformato in maratona benefica per sostenere il Paese in questo momento di emergenza sanitaria, è arrivato all’ultima puntata venerdì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, è in programma la finale.

Amici speciali è stato un vero e proprio successo. 12 i concorrenti, tra ballerini e cantanti, che hanno fatto la storia del programma. Dopo tre puntate, tra balli e performance canore e un'importante raccolta fondi e attrezzature per la Protezione civile, la Coppa di Amici se la contendono quattro finalisti.

























In finale si sfideranno i cantanti Michele Bravi e Irama e i ballerini Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. Quest'ultimo è stato nominato dagli altri tre finalisti dopo la rinuncia dei The Kolors. Stash, il leader del gruppo, ha scelto infatti di fare un passo indietro e abbandonare il programma.















"Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, mi sono sentito di rinunciare al posto di finalista fin da subito" ha detto Stash. Ma torniamo ad Alessandra Celentano. La severissima prof di Amici è apparsa sui social con un look casalingo che ha fatto sobbalzare i suoi fan.









Visualizza questo post su Instagram Preparativi… si fa quel che si può! #alessandracelentano #curadelcorpo #amicispeciali Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano) in data: 5 Giu 2020 alle ore 4:59 PDT

Capelli con la ricrescita tirati su con uno chignon spettinato, occhiali da vista e neanche un filo di trucco. “Sei pazza!! Totalmente pazza”, commenta la collega di Amici, la conduttrice radiofonica ed ex volto di Temptation Island Vip Anna Pettinelli.

