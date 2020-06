“Mia moglie…”. Giuseppe Conte, spunta il messaggio ‘piccante’ sotto alla diretta

Oltre alle consuete conferenze stampa delle 18 del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nel lungo e delicatissimo periodo di quarantena che ha contraddistinto gli ultimi mesi anche le dirette del premier Giuseppe Conte sono stati appuntamenti immancabili per gli italiani. Più volte il presidente del consiglio è intervenuto e lo ha fatto anche qualche giorno fa, il 3 giugno per l’esattezza.

Conte è tornato a parlare nel giorno in cui sono state riaperte le Regioni, dopo il lockdown. "A distanza da circa un mese dal 4 maggio, i numeri, possiamo dirlo con relativa prudenza ma con chiarezza, sono incoraggianti – ha spiegato in diretta – Non si segnalano situazioni critiche su tutto il territorio nazionale. Il trend è in costante diminuzione dalla Lombardia alla Sicilia, ma il virus non è scomparso".

























"Ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di sacrifici – ha proseguito il premier – ma è bene ricordare sempre che se siamo tra i primi Paesi Ue che può permettersi di riavviare le attività è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Dico solo, facciamo attenzione: le uniche misure efficaci" contro il virus sono "distanziamento fisico e uso, ove necessario delle mascherine. Abbandonare queste precauzioni è una grave leggerezza".















L'ultima conferenza stampa del presidente del Consiglio è stata vista in tv da circa 3.9 milioni di italiani, ai quali si aggiungono gli oltre 2.4 milioni di Facebook. Numeri come sempre molto alti, ma come riporta il sito Funweek, qualcuno ne ha approfittato per commentare la diretta sul profilo del premier. Messaggi più disparati, tra cui annunci per vendere "un tavolo tondo in vetro e acciaio", e tra i tanti è spuntato anche uno 'piccante'.











Avrà sorriso anche lo stesso Giuseppe Conte quando, tra la miriade di commenti, avrà letto un messaggio riferito al suo fascino e con tanto di richiesta di aiuto da parte di un utente. “Presidente – esordisce – mia moglie non si concede più, vuole solo lei, può farmi un decreto ad hoc per favore? Grazie”. Evidentemente la signora fa parte dell’esercito delle cosiddette ‘bimbe di Conte’…

