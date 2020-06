Belen Rodriguez non sta bene. È stata la stessa showgirl a farlo sapere ai fan attraverso una storia di Instagram. Per lei il momento non è dei più felici: Belen è di nuovo da sola, lei e Stefano si sono lasciati per motivi che non sono stati ancora chiariti. Ma di sicuro c’è che vivono separati e che tra loro è successo qualcosa. Lei sta a Milano, lui a Napoli a lavorare alle nuove puntate di Made in sud e ognuno va per la sua strada.

Sul loro conto ne sono state dette di tutti i colori ma solo i diretti interessati sanno cosa è davvero successo, cosa li ha portati a dividersi di nuovo dopo il ritorno di fiamma che aveva fatto esultare i fan. Oltre alla crisi sentimentale, Belen non se la passa bene neanche dal punto di vista fisico. Cosa le sta succedendo? Il momento è delicato, lo ha ammesso lei stessa. E, ai fan, ha spiegato di non stare bene neanche fisicamente: “Prima di tutto chiedo scusa perché sono un po’ malaticcia […] Quindi non mi sento proprio in formissima”. Continua a leggere dopo la foto

























I fan, ovviamente, si sono allarmati. Anche se ha un malessere, Belen è sempre bella come il sole e, almeno all’apparenza sembra che sia in forma smagliante. Nella storia, poi, spiega cosa è che non la fa stare bene. Per fortuna si tratta di una cosa da poco. Che non ha niente a che fare con la sua situazione sentimentale. “Sono andata a mangiare ieri e ho mangiato qualcosa che non andava” ha spiegato Belen. Continua a leggere dopo la foto















I fan hanno tirato un sospiro di sollievo: hanno capito che non è una cosa grave visto che dipende da un disturbo intestinale provocato da qualche alimento che le è risultato indigesto. Belen, che vive con il piccolo Santiago, sta cercando di non alimentare troppo i gossip per preservare la sua privacy e quella di Santiago. Ma non è molto semplice visto che le stanno tutti addosso per cercare di saperne di più su lei e Stefano. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Aᴍᴏʀᴇ ᴅᴇʟʟᴀ ᴍɪᴀ ᴠɪᴛᴀ ɪɴᴛᴇʀᴀ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 4 Giu 2020 alle ore 10:35 PDT

Anche Stefano cerca di mettere il gossip a tacere e anche lui lo fa per il bene della sua famiglia e soprattutto del figlio Santiago. Per Stefano e Belen, Santiago è la persona più importante e non vogliono che soffra per i pettegolezzi che circolano sul loro conto. Nelle ultime ore Belen ha postato una foto con il figlio con una didascalia dolcissima: “Amore della mia vita intera”.

