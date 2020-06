Che fine ha fatto Marco Mengoni? Svelato il mistero sulla sua ‘scomparsa’: l’annuncio

Marco Mengoni, cantante arrivato al successo grazie alla trasmissione televisiva X-Factor, per qualche tempo è stato lontano dai social ma è tornato poche ore fa con un grande annuncio. “Quando” è il titolo del nuovo singolo del cantautore, ma non si tratterà di un brano inedito bensì della cover di Pino Daniele inserite nel progetto I Love my radio.

Mengoni manca dal mercato discografico da ottobre, mese in cui pubblicò la versione live del disco triplo di platino “Atlantico”. Dopo aver girato l’Italia in tour, ora il cantante è pronto a tornare con un singolo che rientra nella grande operazione che vede le grande radio italiane unite per la prima volta. L’annuncio del nuovo singolo è arrivato direttamente da Mengoni sui suoi canali social. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Pino Daniele è un cantante che mi accompagna da tutta la vita e che è riuscito e tutt’ora riesce a colpirmi per la sua capacità di fondere parole, emozioni e melodie in maniera elegante e delicata. Rappresenta l’unione tra lo spirito del blues americano e la cultura napoletana, un mix che ha saputo rivoluzionare lo scenario italiano, portando sensazioni nuove che hanno lasciato una grande impronta nella storia della musica”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Per I Love My Radio ho deciso di rendere omaggio a quest’anima del blues italiano cantando “Quando”, una delle sue canzoni più famose. Un brano che – spiega ancora Mengoni – dipinge l’amore contrastato di un uomo, diviso tra il desiderio di vedere ancora il viso della persona amata e la voglia di dimenticare quella strana follia che è la passione. La potete ascoltare in radio, da lunedì!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il profilo Instagram ufficiale della Pino Daniele Trust Onlus ha voluto ringraziare il cantante: “Grazie Marco! Sai che nostro padre ti stimava e pensava ad un’occasione per condividere il palco con te”. Prosegue così l’importante progetto radiofonico che ogni settimana vede la pubblicazione di una cover da parte dei più grandi artisti del panorama musicale italiano.

Cicogna in arrivo a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice lo annuncia sui social: è un maschietto