Una Meghan Markle decisamente diversa e molto accorata quella apparsa in pubblico anche se solo in video da Los Angeles, dove si è trasferita con Harry e il figlio Archie. Con le lacrime agli occhi, ha deciso di rompere il silenzio sulle rivolte che stanno infiammando gli Usa e la sua città dopo la morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso a Minneapolis dopo essere stato fermato dalla polizia.

Da giorni la gente di tutte le etnie manifesta per protestare contro il trattamento che troppo spesso la polizia riserva alle minoranze e ora è scesa in campo anche la ex duchessa. “Quello che sta succedendo nel nostro paese e nel nostro stato e nella nostra città natale di Los Angeles è assolutamente devastante”, dice la ex duchessa in un videomessaggio indirizzato ai maturandi del suo ex liceo di Los Angeles, Heart High School, e pubblicato da Essence.com. (Continua dopo la foto)

























“Non ero sicura di cosa avrei potuto dirvi. Volevo dire la cosa giusta – prosegue la moglie di Harry, 38 anni, figlia di una donna afroamericana – Poi ho realizzato che l’unica cosa sbagliata da dire è non dire nulla perché la vita di George Floyd contava e la vita di Breonna Taylor contava e la vita di Philando Castile contava e la vita di Tamir Rice contava, e così le vite di tante altre persone di cui conosciamo i nomi e di cui non conosciamo i nomi”. (Continua dopo la foto)















Meghan Markle ha anche ricordato le parole di una delle sue insegnanti del liceo: “Mi ricordo che quando avevo 15 anni un’insegnante, Ms Pollia, mi disse, ‘Ricorda sempre di mettere le necessità degli altri davanti alle tue paure’. Quella frase è rimasta sempre con me e nell’ultima settimana ci ho pensato più del solito. Quindi la prima cosa che voglio dirvi è che mi dispiace, mi dispiace che dobbiate vivere in un mondo dove c’è ancora tutto questo”. (Continua dopo foto e post)











Per il futuro Meghan conta sui giovani: “C’è un movimento di speranza di cui bisogna far parte. Lo stiamo vedendo proprio adesso: dallo sceriffo in Michigan o dal capo della polizia in Virginia. Stiamo vedendo gesti di solidarietà, stiamo vedendo comunità che si uniscono e provano a risollevarsi. E voi farete parte di questo movimento. Utilizzerete la vostra voce in un modo più forte di quanto abbiate mai potuto fare finora perché la maggior parte di voi ha 18 anni o sta per compierli e quindi voterà. Sono certa che, grazie agli insegnamenti che avete ricevuto a scuola, sapete che le vite dei neri contano”.

