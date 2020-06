A quasi un anno dalla partecipazione di Pago e Serena Enardu a Temptation Island Vip, che era finita malissimo, un altro addio. Dopo aver ricucito il rapporto al Grande Fratello Vip la ex tronista di UeD e il cantante si sono lasciati di nuovo. Ma soprattutto nelle ultime ore lui ha aggiunto un nuovo, scottante capitolo al triangolo amoroso di cui si parla da mesi.

Ha coinvolto cioè Alessandro Graziani, il tentatore di Serena con cui, sostiene Pago, c’è stato più di un breve flirt. Ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi a cui ha concesso alcuni stralci del suo libro autobiografico di prossima uscita e svelato la ragione per la quale ha lasciato Serena: lei avrebbe avuto una storia vera e propria con Graziani e lui l’avrebbe scoperto per caso, spiando il suo telefono. (Continua dopo la foto)

























Rivelazioni che hanno scatenato la furia di Serena, ma anche dei fan. No, questa volta il pubblico non è dalla parte di Pago. Quelli che poco meno di un anno fa si schieravano dalla parte del cantante durante Temptation, questa volta gli hanno voltato le spalle travolgendolo di insulti per quelle confessioni. Un comportamento spregevole ad avviso di molti, che ora accusano Pago di voler incrementare le vendite del suo libro vendicandosi di ciò che lei gli ha fatto patire durante e dopo Temptation. (Continua dopo la foto)















Così, il profilo Instagram dell’artista sardo è stato travolto dagli insulti: “Ogni volta che ripenserai a Serena ti dovrai mordere i gomiti… Fallito! I veri uomini non usano le donne per fare i soldi. Vergogna… Da uomo mi fai schifo….”, si legge sotto all’ultimo post. E ancora: “Fai pena per ciò che hai fatto…se perdoni…perdoni”, “Ma fai un favore al mondo: ritirati mediocrità di ‘uomo’”, (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale) in data: 3 Giu 2020 alle ore 12:18 PDT



“Ti ho sempre sostenuto e ho sempre creduto che fossi vero – un altro commento -, forse lo sei stato, ma adesso sei sceso davvero in basso! Per fare soldi cosa non si fa?! Sapevi della storia di Serena con Alessandro, ma hai perdonato…il successo e i soldi arriveranno, te lo auguro, ma dureranno poco, la tua figuraccia, molto, molto di piú”, A queste critiche pesantissime Pago non ha ancora risposto. E chissà se lo farà.

