Adriana Volpe, il gesto del marito per il suo compleanno lascia tutti con l’amaro in bocca

Ne dimostra di meno, ma pochi giorni fa Adriana Volpe ha festeggiato il suo 47esimo compleanno. La conduttrice che al recentissimo Grande Fratello Vip ha conquistato una marea di fan e la sua carriera sta per ripartire alla grande. Dal 29 giugno, infatti, Adriana Volpe sarà al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola. ‘Ogni mattina’ andrà in onda dalle 10 alle 14 e lei avrà così l’opportunità di mostrare tutto il suo talento.

Sui social ha subito condiviso la sua emozione per questa nuova avventura, sperando di ritrovare il supporto del pubblico. “Riparto da Milano con mia figlia Gisele e… cambio tutto” ha annunciato. La conduttrice, quindi, si è trasferita a Milano, città nella quale la sua carriera ebbe inizio. (Continua dopo la foto)

























Sappiamo già che per motivi di lavoro Adriana Volpe in questo periodo è lontana dal marito e papà di Gisele Roberto Parli e tornando al suo compleanno lui non si è certo dimenticato di farle gli auguri. Ma è comunque nata una piccola polemica. Nel suo giorno speciale Adriana Volpe è stata sommersa dai messaggi e via Instagram è arrivato anche il video del marito ma c’è chi ha letto un po’ di freddezza nelle parole. (Continua dopo la foto)















“Ciao Adri, buon compleanno. Happy birthday to you. Ti mando un bacio. Baci, baci, baci, ciao”, dice lui nella breve clip. Poi ha commentato anche il post con cui la Volpe ringrazia tutti per gli auguri: “Un bacio enorme e tantissimi auguri di buon compleanno”. E lei risponde: “Grazie, lontani ma vicini”. Ma come detto, sia nel video che nel commento, molti utenti hanno notato un’eccessiva freddezza. Un atteggiamento molto distaccato. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli) in data: 31 Mag 2020 alle ore 2:50 PDT



“Si è sprecato – scrive uno tirando in ballo l’esperienza al GF Vip – Quando eri nella casa era onnipresente, con le sue manie di gelosia immotivate, ci ha fracassato per settimane… Oggi non ti scrive nemmeno un ti amo. Tiepido come un amore finito”. E ancora: “Ma è tua moglie eh, non la tua amica dei banchi di scuola. Sei pesante ancora oggi, dopo settimane dal GF Vip”.

