Silvia Provvedi è in dolcissima attesa. Un’attesa che sta per finire: ancora pochi giorni e la cantante del duo Le Donatella darà alla luce la sua prima figlia. Aspetta una bambina dal compagno Giorgio Di Stefano e insieme hanno già deciso come la chiameranno.

Silvia, che ricordiamo all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip oltre che per la sua turbolenta relazione con Fabrizio Corona, lo ha rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi: "Nicole? La scelta l'abbiamo fatta insieme. Io e il mio compagno. Mancano al massimo due o tre settimane al parto, ma potrebbe accadere anche dopo questa intervista", raccontava qualche giorno fa la gemella di Giulia Provvedi che era indecisa tra Celeste e Nicole ma alla fine ha optato per quest'ultimo nome.

























Alla rivista diretta da Alfonso Signorini Silvia ha anche parlato di matrimonio: "Lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo", ha spiegato parlando poi di come ha vissuto questi ultimi mesi di gravidanza in un momento non proprio semplice vista l'emergenza sanitaria.















"Ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza – ha raccontato sempre alla rivista – Ho seguito il corso preparto on line con la mia ostetrica. I corsi nelle strutture erano tutti bloccati naturalmente". Ma anche in queste settimane Silvia non ha mai dimenticato di aggiornare i suoi tanti fan di Instagram. E tra tante foto dolcissime col pancione in bella vista, ha anche mostrato il suo nuovo look.











Silvia Provvedi, che avevamo lasciato coi capelli castani e di media lunghezza, ha deciso di rivoluzionare completamente la sua testa, come mostrato in un post sui apparso sul canale social ufficiale in condivisione con sua sorella Giulia. È uscita dal suo parrucchiere di fiducia con una chioma lunghissima e bionda. Come lei stessa ha voluto sottolineare a corredo dello scatto, non soltanto ha applicato le extensions, ma ha anche deciso di schiarirli un po’: “Ho dato il via all’estate”, ha scritto prima di essere subissata di complimenti.

