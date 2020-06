Brutto incidente per Mara Venier poco prima di Domenica In. La conduttrice, uscita quasi indenne da una caduta dalle scale se non fosse per la frattura del piede, nello specifico frattura dell’osso cuboide, ha poi raccontato a Pierluigi Diaco la dinamica dell’incidente:

"Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In – ha spiegato la zia Mara durante la puntata di Io e Te – Sono scivolata sui gradini, non ho visto l'ultimo e mi sono ritrovata per terra. Alla testa tutto bene, ma ieri ho capito che al piede c'era qualcosa di serio. Io mi sono subito rialzata e il mio autista mi ha portato a fare Domenica In, ma dopo mezz'ora il piede era nero e gonfio".

























"Ho capito che c'era una frattura, ma ormai era l'una e mi sono detta: io provo ad andare in diretta – ha continuato la Venier – Stefano Coletta mi ha detto di non andare in diretta ma io ho voluto tentare. In cuor mio non pensavo di farcela fino alla fine, invece ce l'ho fatta". Ce l'ha fatta e alla grande, visto che la puntata ha raggiunto ascolti record.















Ma ora dovrà stare a riposo: il piede è ingessato e ora su Instagram ha condiviso una foto della gamba infortunata anche per rassicurare tutti i fan sulle condizioni di salute. Meglio niente, chiaro, ma poteva anche andare peggio dal momento che cadendo ha anche battuto la testa. La Tac, per fortuna, non ha evidenziato nulla. Come si consola la zia? Con il suo Nicola Carraro.











Nelle scorse ore Mara Venier ha pubblicato uno scatto che inquadra il primo piano della gamba infortunata appoggiata a suo marito Nicola che sorride all’obiettivo: “Andiamo avanti…poteva andare peggio….grazie a tutti dei tanti tanti messaggi”, la didaascalia. Numerosissimi i messaggi di pronta guarigione: “Riprenditi che voglio vedere Domenica.In”, “Sei una roccia forzaaaaaa”, Mara tantissimi auguri di buona guarigione. Sei forte un mito”.

