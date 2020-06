Simona Ventura non è più apparsa in tv negli ultimi tempi e ora in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero ha svelato i suoi progetti dopo il lungo stop dovuto anche all’emergenza sanitaria. “La partita del secolo della mia carriera è la prossima – ha spiegato SuperSimo – , non mi guardo mai indietro. Ho un karma per cui tutte le nuove partite sono sempre, inevitabilmente, molto difficili”.

Il futuro per la Ventura sarà su Rai Due, con alcune novità: “A settembre ho altri due format – ha chiarito, parlando anche del possibile ritorno di The Voice of Italy – Mi sembra che al momento manchino i fondi per pensarci. Fare The voice of Italy senza soldi mi pare difficile. E poi ho voglia di cose nuove”. (Continua dopo la foto)

























Molto attiva su Instagram, negli ultimi giorni la conduttrice ha celebrato il 14esimo compleanno della figlia Caterina e ha anche intervistato per il suo format social “All’avVentura” Maurizio Costanzo. Un’intervista intelligente e acuta che è piaciuta molto al suo pubblico a giudicare dai like, ma che ha anche scatenato molti dei suoi follower a cui evidentemente è sembrata diversa, cambiata. Il motivo? La chirurgia estetica. (Continua dopo la foto)















“Simo vacci piano con la chirurgia – scrive un utente – E un mio parere tu mi sei sempre piaciuta però ora stop nn esagerare troppo baci”. E altri: “Sei invecchiata molto” e “Ma perché vi rovinate così eri una bellissima donna”. Messaggi a cui i fan più accaniti della Ventura si sono sentiti in dovere di rispondere anche a fronte delle sue passate dichiarazioni in cui si diceva pentita dell’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Ospite di oggi il grande #MaurizioCostanzo 😘 Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 2 Giu 2020 alle ore 3:35 PDT



“Simona è sempre brava è stata una bella diretta e francamente le critiche al fisico le trovo stupide anche perché quello che conta è la testa e lei c’è l’ha, complimenti Simona”, l’ha difesa un altro seguace. Per la cronaca in passato la Ventura aveva affrontato apertamente il tema degli interventi chirurgici. “Chirurgia estetica? Ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta”, aveva dichiarato in radio nel 2018 alla giornalista Francesca Fagnani di Le Belve.

