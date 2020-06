“Un problema di salute”. Elettra Lamborghini, è lei stessa a farlo sapere. Fan preoccupati, sembra una faccenda delicata

Non c’è pace per la salute di Elettra Lamborghini. L’ereditiera infatti sta facendo preoccupare i suoi fan dopo aver rivelato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram di avere “un’infezione ai reni”. La cantante, che ha trascorso il periodo di quarantena assieme al fidanzato e futuro marito, ha pubblicato una foto a cavallo – sua grande passione – confessando di aver infranto le prescrizioni mediche secondo cui avrebbe dovuto evitare di fare equitazione per un po’.

"Outfit decisamente non da equitazione. In teoria non avrei dovuto montare, ho un'infezione ai reni", ha scritto Elettra senza fornire ulteriori dettagli sulla sua patologia. Parole che hanno messo subito in allarme i suoi fan, che le hanno scritto preoccupati nonostante lei si mostrasse sorridente e non sofferente. L'ereditiera ha una grande passione per l'equitazione – tanto che in passato ha anche gareggiato con successo – ed è in cerca di un nuovo cavallo dopo che il suo amato Karack è morto tre anni fa.

























Per questo Elettra Lamborghini sta cercando ora un nuovo cavallo che sia docile e sensibile, visitando diversi maneggi: ecco perché nelle scorse ore ha pubblicato diverse stories con vari esemplari e ha trasgredito alle prescrizioni mediche montandoli. Solo poco tempo aveva confessato anche altri problemi: "Mentre stavo facendo un video – dice – mi sono arrivati gli esami del sangue. Sono tutti sballati". Secondo Elettra molti valori sarebbero alterati a causa dei medicinali che ha assunto nei giorni scorsi per curare una forte influenza e quindi non si dice preoccupata del risultato degli esami.















"Devo essere positiva", sostiene sul social. Poco dopo, però, posta un secondo video in cui è intenta a fare l'aerosol, visto che non ha ancora superato del tutto i malanni che ha avuto anche durante gli impegnativi giorni del Festival di Sanremo. Solo qualche tempo fa la cantante si è trovata protagonista di spiacevoli polemiche sulla sua partecipazione al Festival, che però non l'hanno abbattuta, anzi, le hanno dato una motivazione in più per per fare meglio.











Elettra sta attraversando un periodo molto felice della sua vita, in primis per la vita sentimentale che procede a gonfie vele, per la partecipazione al Festival, e per il disco nuovo. Tuttavia la giovane ereditiera sta combattendo contro alcuni problemi di salute, che le stanno dando non poche scocciature. La giovane infatti è da qualche giorno malata e sembra non trovare pace.

