Sareste riusciti a riconoscere questa ragazza, guardandola con attenzione? Probabilmente sì: la somiglianza tra Eva e sua madre in alcune foto è davvero impressionante. Nata anche lei come attrice, dopo diversi anni ha creato un vero e proprio ‘impero’ grazia al suo blog che si occupa di lifestyle e consigli per le mamme.

Eva Amurri è la figlia della grandissima attrice statunitense Susan Sarandon e del regista italiano Franco Amurri, a sua volta figlio del paroliere ed autore satirico Antonio Amurri (che le dedicò il libro Più di là che di qua). Eva è nata dal breve ma intenso fidanzamento tra l'attrice e il regista, che negli anni '80 si trovava negli Stati Uniti dopo il grande successo dei film "Il ragazzo del Pony Express" con Jerry Calà e "Da grande" con Renato Pozzetto.

























Come la celebre madre, Eva ha intrapreso la carriera cinematografica esordendo nel 1996 con Dead Man Walking – Condannato a morte (per la regia del patrigno Tim Robbins), grazie al quale la madre riuscì a conquistare il Premio Oscar come migliore attrice protagonista. Ancora in duetto con la mamma, Eva recita in "Due amiche esplosive", film del 2002 di Bob Dolman. L'attrice diventa famosa con "Saved!" di Brian Dannely, in cui ha vestito i panni di un'affascinante ribelle ebrea di nome Cassandra.















La ricordiamo anche nella sitcom "Friends", nel film del 2007 "The Education of Charlie Banks", scritto dal cantante dei Limp Bizkit, Fred Durst. Nel 2009 prende parte a dieci episodi della serie televisiva Californication, interpretando Jackie: nella serie si rende protagonista di uno striptease, premiato come la migliore scena di nudo dell'anno e del decennio.









Nel 2010 recita come guest star al ventesimo episodio della sesta stagione di Dr. House – Medical Division e nella celebre serie tv “How I met your mother”. Eva si è laureata nel 2007 alla Brown University di New York in “italian studies”, ha sposato l’ex calciatore Kyle Martino e ha avuto tre figli.

