Preoccupata per una situazione che le sta tanto a cuore, Benedetta Rossi ha deciso come sempre di aggiornare i suoi tantissimi follower. La foodblogger più famosa d’Italia (in fatto di numeri social è seconda solo a Chiara Ferragni) è entrata nel cuore degli italiani grazia alla sua semplicità e simpatia.

Un successo inaspettato, quello di Benedetta, che nel giro di pochi anni si è trovata di fronte a un vero e proprio business. La Rossi, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. I numeri parlano da soli: 5 milioni di follower, libri venduti e un programma tutto suo in tv, sul canale FoodNetwork.

























Il suo canale youtube è nato per caso. "Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. – ha raccontato in un'intervista sul Corriere della Sera – A un certo punto crescevano in un modo pazzesco. E il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui". Poi il grande successo. Oltre cinque milioni di follower, libri e un programma in televisione che ha permesso alla rete (Foodnetwork) di alzare i suoi ascolti.















Grazie al grande successo, oggi Benedetta è uno dei personaggi più famosi sui social e in molti sono appassionati e affezionati alla sua vita privata. In queste ore ha food blogger ha pubblicato un video del cane Nuvola, un meticcio trovato tanti anni fa fuori dall'agriturismo di famiglia e che è diventato un figlio per lei e Marco. Nuvola non riesce più a camminare e per questo motivo i veterinari hanno deciso di mettergli un deambulatore.









Nel video pubblicato da Benedetta si vede Nuvola intento a sperimentare il carrellino con il quale potrà sostituire la mancanza di movimento degli arti posteriori e ricominciare lentamente a spostarsi da solo. Tra i tanti commenti arrivati è saltato agli occhi quello di Antonella Clerici, storica conduttrice de ‘La prova del cuoco’. La conduttrice ha pubblicato un cuore rosso e in molti ora sperano che tra le due nasca una collaborazione.

