Paura per Silvia e Giulia Provvedi. Le Donatella hanno raccontato in alcune storie di Instagram di esser state aggredite verbalmente nei pressi della loro abitazione da alcune persone che avrebbe addirittura tentato di colpire la loro auto.

Negli ultimi giorni, Silvia sta ultimando il trasloco dalla sua vecchia abitazione. La cantante ha deciso di cambiare casa, in accordo con il suo compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, per accogliere la loro bambina. Ad aiutarla è la sorella Giulia che, stando alle ultime indiscrezioni, pare si sia allontanata dal suo fidanzato, il portiere dell’Atlanta Pierluigi Gollini. Durante le operazioni di sgombero, le due ragazze sono state insultate da alcune persone per il semplice motivo di aver accostato la vettura troppo vicino all’ingresso. Continua dopo la foto

























“Siamo scese di casa e siamo state offese e insultate solo e unicamente perché avevamo accostato la macchina un pelo più vicino al portone di casa. Questo perché dovevamo caricare un po’ di cose e io sono in dolce attesa. Abbiamo cercato di sorvolare anche se le offese sono state talmente tante che non le ricordo. Non va bene, ricordate di non offendere mai le persone… in generale”, ha raccontato Giulia Provvedi, trovando l’appoggio dei fan. Continua dopo la foto















In seguito, l’artista ha anche sottolineato che gli aggressori avrebbero tentato di sferrare un pugno alla loro vettura durante la lite. “E cercate di non prendervela con gli oggetti e in questo caso con la nostra macchina”. Qualche giorno fa, è stato il settimanale Chi, attraverso un post condiviso sull’account ufficiale di Instagram, a spifferare che la cantante e il calciatore di Serie A potrebbero aver messo fine alla loro relazione. Continua dopo la foto











“Nuova aria di crisi tra il portiere dell’Atlanta Pierluigi Gollini e la showgirl Giulia Provvedi del duo “Le Donatella”. L’estate scorsa la prima crisi e la Provvedi decise di perdonare un tradimento da parte del calciatore. Oggi, persone vicine alla coppia, confermano una rottura tra i due. Non sono ancora noti i motivi e al momento nessuna conferma dai diretti interessati”.

