Benedetta Parodi, tornata sotto i riflettori dopo la scherzo de Le iene con la figlia complice di un presunto ricatto sessuale, ha pubblicato uno scatto sui social che ha fatto immediatamente il giro della rete. Benedetta Parodi aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da oltre 800mila followers con foto e video che mostrano la sua vita quotidiana in famiglia e il suo lavoro.

Tante le buonissime ricette che la conduttrice propone ogni giorno ai suoi fan, dispensando molti preziosi consigli su cosa cucinare ogni giorno. La semplicità e la solarità della Parodi sono senza dubbio le sue armi migliori, le caratteristiche che la rendono particolarmente amata e apprezzata dal pubblico, che si fida dei suoi consigli e ripropone le sue ottime ricette. Ogni mattina Benedetta pubblica delle nuove stories per dare il buongiorno ai suoi fan, e racconta loro quello che intende fare nel corso della giornata, compresi i piatti che ha in mente di cucinare per la sua splendida famiglia. Continua dopo la foto

























Oggi, nel salutare i suoi seguaci, la conduttrice ha mostrato loro anche un’immagine incantevole ed emozionante: “Una sorpresa”, ha scritto nella didascalia dello scatto. Benedetta Parodi ha infatti pubblicato uno scatto incantevole ed emozionante, in cui si vede un nido di uccelli con dentro 5 uova color ‘verde tiffany’. Un’immagine da sogno, che la conduttrice ha ricevuto e ha voluto condividere con i suoi seguaci: “Una sorpresa sul davanzale della mia casa in campagna”, ha scritto nella didascalia del post, che ha ricevuto migliaia di like e commenti. Continua dopo la foto















Le uova presenti nell’immagine sono di pettirosso, così come specificato dalla stessa Parodi in un commento: “Non sono potuta andare di persona perché la mia casa è in Piemonte e io sono in Lombardia”, ha specificato la conduttrice. Il post ha emozionato i fan della Parodi, che hanno subito commentato la foto sottolineando la meraviglia e la potenza della Natura. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Una sorpresa sul davanzale della mia casa in campagna Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 30 Mag 2020 alle ore 2:42 PDT



Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una coppia stupenda di cui non si parla troppo spesso. Il giornalista e conduttore televisivo e la bella conduttrice stanno insieme da tantissimi anni e sono sposati dal 1999. I due hanno avuto tre figli, in ordine di nascita: Matilde, Eleonora e Diego. Durante una lunga intervista a , la Parodi ha raccontato in modo dettagliato la sua vita familiare facendo emergere un’innato istinto materno che la porta ad amare i suoi figli sopra ogni cosa.

Ti potrebbe interessare: “Mi serve come l’aria”. Simona Ventura lo confessa, lo dice con il cuore in mano e senza nessuna paura