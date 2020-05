Per tutta la durata della quarantena, Elettra Lamborghini ha abituato il suo esercito di fan a ricevere aggiornamenti costanti sulla sua vita quotidiana. E ora che l’isolamento è finito e si sta piano piano tornando alla normalità ha dato il via all’organizzazione del suo matrimonio con Afrojack, con cui ha trascorso tutti questi mesi ‘cuore a cuore’.

È dallo scorso dicembre che è fidanzata ufficialmente con lui, che le ha regalato un enorme anello di diamanti, e, almeno fino a quando non è scoppiata la pandemia, aveva fissato le nozze per il prossimo settembre. Ora che la quarantena è finita ha deciso di darsi da fare con i preparativi, anche se, se i dati dovessero diventare di nuovo preoccupanti, è pronta a rimandare la data del fatidico sì. (Continua dopo la foto)

























All’organizzazione di quello che si preannuncia il matrimonio dell’anno ci pensa il re degli wedding planner, Enzo Miccio, e con lui si è già mossa per trovare la location perfetta. Tra le Storie di qualche giorno fa Elettra Lamborghini ha mostrato la prima location visitata: si è immortalata a bordo di un motoscafo in compagnia del wedding planner e in lontananza ha mostrato un enorme castello bianco in mezzo all’acqua. (Continua dopo la foto)















Non conosciamo altri dettagli, ma sicuramente presto li fornirà la stessa Elettra. Che nel frattempo, a sorpresa, è tornata con un nuovo singolo: “Ve l’ho tenuto nascosto fino all’ultimo. Io comunque vi dico state in occhio che le sorprese non sono finite. Sarà un’estate mooolto HOT!!!” ha scritto la cantante sui suoi social, prima di lanciare la canzone scritta con LA$$A ft. Bizzey, ‘Hola Kitty’ e ricevere una marea di messaggi di fan al settimo cielo per il suo annuncio. (Continua dopo foto e post)











‘Hola Kitty’ è la prima canzone che Elettra Lamborghini pubblica dopo ‘Musica (e il resto scompare)’. brano tra i più ascoltati dell’ultimo Festival di Sanremo, seconda, per visualizzazioni su Youtube, solo a Francesco Gabbani. ‘Hola Kitty’ riporta la cantante allo spagnolo e l’uscita è stata anticipata dalla pubblicazione di 13 video cartoon pubblicati sul suo canale Youtube. La cantante, infatti, ha pubblicato 13 cartoon che fanno da video ad altrettante canzoni tratte dal suo primo album “Twerking Queen”, certificato oro.

Benedetta Rossi riprende di nascosto il marito: Marco ‘beccato’ così. Foto