Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate. Tutti adorano le sue ricette, semplici, gustose e ispirate alla tradizione ma non solo. Benedetta è seguitissima sui social, dove racconta anche la sua vita privata oltre che dare consigli di cucina. La cuoca e star della rete abita ad Altidona insieme al marito Marco e al cane Nuvola, che in questi ultimi tempi è stato poco bene.

I follower facevano il tifo per lui e, per la gioia di tutti ma in primis per Benedetta e Marco ora Nuvola, nonostante gli acciacchi dell’età e il peggioramento delle condizioni delle ultime settimane, sta meglio. È stata la stessa Rossi a scriverlo sui social pubblicando una foto del cane: “Questi giovani di oggi. Katy è là ‘cuginetta’ di Nuvola e finalmente anche loro possono stare un po’ insieme”, si legge nella didascalia della foto. (Continua dopo la foto)

























E poi: “Sta un po’ meglio”, ha scritto Benedetta Rossi rispondendo ai follower che le chiedevano le condizioni di salute della ‘vecchietta’ di casa. La food blogger marchigiana, come detto, non perde mai occasione di condividere su Instagram non soltanto ricette succulente ma anche divertenti siparietti con suo marito Marco. Che nelle ultime ore è stato ripreso di nascosto proprio da lei. (Continua dopo la foto)















Benedetta ha così pubblicato delle immagini ‘inedite’ del suo simpaticissimo marito. Un video che, apparso tra le Storie di Instagram, avrà sicuramente divertito i fan. Come mostra lo screenshot qui sotto, si suppone che la cuoca sia in soggiorno o in un’altra stanza della loro bella casa immersa nel verde mentre Marco è in cucina mentre è davanti al pc. (Continua dopo le foto)











“Guardare Marco com’è concentrato quando sceglie la musica”, ha scritto la famosissima food blogger a corredo di questa immagine di suo marito “beccato” di nascosto. Poi, poco fa, un altro aggiornamento su Nuvola. Benedetta ha postato un filmato in cui con Marco fa “pratica con il nuovo carrellino”: “Ci stiamo esercitando insieme a Nuvola, anche questa mattina abbiamo fatto qualche giro, ci vuole ancora un po’ di pratica ma piano piano ci abitueremo anche questa”. Forza Nuvola!

Barbara D’Urso senza trucco e spettinata, ma l’attenzione si concentra su altro: “Guardate che ha!”. Foto