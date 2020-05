Anche per Barbara D’Urso questa strana stagione televisiva, caratterizzata dall’emergenza sanitaria, si avvia alla conclusione. Mentre Live – Non è La D’Urso andrà in onda fino al 14 giugno, Pomeriggio Cinque venerdì ha chiuso ufficialmente i battenti, ma chiaramente solo per la pausa estiva. Alla fine dell’ultima puntata, Carmelita ha salutato il suo amato pubblico e non è riuscita a trattenere l’emozione.

La conduttrice ha voluto ringraziare anche tutto il team di giornalisti che, soprattutto in questi ultimi mesi difficili l’hanno aiutata a portare avanti il programma: “Senza di voi non sono nulla! Grazie a tutti voi e a tutti coloro che sono stati qui, in pochi, con le mascherine”. Poi è arrivata la commozione e lei stessa, non riuscendo a trovare le parole, si è detta: “Ma che sono pazza?”. (Continua dopo la foto)

























“Volevo ringraziare coloro che sono stati qui con me e che hanno resistito in questi ultimi tre mesi – ha poi aggiunto la presentatrice di punta di Mediaset -, che sono rimasti qui a lavorare. È grazie a loro che io sono andata in onda, è grazie a loro se vi abbiamo informati”. Infine Barbara D’Urso ha confermato il ritorno dello show pomeridiano ai primi di settembre. (Continua dopo la foto)















A metà giugno, come detto, anche Live Non è la D’Urso andrà in vacanza, ma su una cosa i fan accaniti di Carmelita possono stare tranquilli: su Instagram continuerà sicuramente ad aggiornarli con foto, video e pensieri. Lo ha fatto anche stamattina, con un’inedita foto di lei appena sveglia, senza un filo di trucco e spettinata. Ma tanti fan si sono concentrati su un altro dettaglio che ha poco a che fare con la versione al naturale della conduttrice. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Ma i capelli appena sveglia ???🤪🤪Buongiorno così 💋#capelli #buongiorno #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 30 Mag 2020 alle ore 4:25 PDT



“Ma i capelli appena sveglia???Buongiorno così”, è l’ironica didascalia lasciata dalla D’Urso sotto lo scatto. Ma molti, guardando bene la foto, si sono incuriositi alla vista della fede. “Ha la fede”, scrive una tra i tanti follower che l’hanno notata. E ancora: “Indossa la fede, avrà una relazione?”. I più attenti però sottolineano che in realtà la porta sempre. In più interviste, infatti, Carmelita ha rivelato di indossare sempre la fede della mamma scomparsa quando lei era una bambina. L’anello che indossa, quindi, potrebbe essere proprio quello.

