A stretto giro Belen Rodriguez è tornata suo malgrado al centro del gossip. Le voci di crisi con il marito, Stefano De Martino, si facevano sempre più insistenti negli ultimi giorni. Fino all’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi e poi la conferma, tra le righe, della stessa showgirl argentina.

A 24 ore dal rumor della rottura, Belen è intervenuta direttamente sulla delicata situazione che sta vivendo con il ballerino e padre di Santiago. Con una diretta Instagram ha voluto fare chiarezza sulle voci. Chiarezza ma non troppa perché Belen non è stata mai esplicita. "Non sono giornate facili per me, anzi, sono complicate. Ma voglio che le parole escano dalla mia bocca", ha detto Belen con gli occhi lucidi chiusa nel bagno della sua abitazione.

























"È un momento difficile anche perché non me l'aspettavo", ha aggiunto ancora Belen nel filmato ribadendo poi il concetto anche in un commento di risposta a un suo seguace: "Questa volta ci tenevo tanto davvero". Uno sfogo, questo, che ha subito scatenato il popolo della rete, che si è presto schierato in blocco dalla sua parte e quindi contro Stefano De Martino.















Il ballerino e conduttore, per la cronaca, non si è ancora pronunciato. Belen, invece, dopo il filmato in cui si è aperta coi fan è poi tornata su Instagram con immagini di una tenerezza infinita. Negli scatti l'argentina è immortalata mentre tiene in braccio il figlio neonato della sua amica Prisca. "Amica mia che meraviglia", è il commento lasciato dalla showgirl al post.









Belen ha un vero esercito di seguaci (quasi 10 milioni di follower su Instagram, ndr) e a molti di loro non è sfuggito un dettaglio in quelle foto tanto dolci col bebè.



Belen ha un vero esercito di seguaci (quasi 10 milioni di follower su Instagram, ndr) e a molti di loro non è sfuggito un dettaglio in quelle foto tanto dolci col bebè. “Belen spero che ti riprenderai presto, si vede sei provata anche se sei bellissima”, si legge tra i tanti messaggi lasciati da utenti preoccupati per lei. E ancora: “Si vede molto che sei triste, il tuo viso parla da solo…”.Come detti, i fan sono tutti con lei.

