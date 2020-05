“Lo fa anche mia mamma”. Victoria Beckham, il figlio la smaschera e mostra quello che nessuno ha mai visto

Victoria Beckham, all’anagrafe Victoria Caroline Adams, è una delle donne più invidiate del mondo. Da cantante con le Spice Girls, il mitico gruppo tutto al femminile che spopolava negli anni Novanta, la ‘Posh Spice’ è diventata moglie di David Beckham e stilista di successo.

Nnonostante abbia deciso di prendere il nome del marito, dopo il matrimonio celebrato il 4 luglio 1999, non ha mai rinunciato alla propria individualità e in questi anni ha lavorato per affermarsi nel mondo della moda (il suo debutto in passerella risale al 2004 all'età di 30 anni, quando disegna una collezione per Rock & Republic). Nel 2006 Victoria diventa designer, lanciando il suo sito Dvbstyle, raccogliendo grandi consensi da parte del pubblico femminile e maschile.

























I suoi capi, infatti, sono indossati da celebrità del calibro di Meghan Markle, Kate Winslet, Beyoncé e Gigi Hadid. Stilista, modella e imprenditrice, Victoria è anche una mamma modello. Dal matrimonio con l'ex stella del calcio inglese David Beckham ha portato alla nascita di 4 figli: Brooklyn Joseph, nato il 4 marzo 1999, Romeo James, nato il 1° settembre 2002, Cruz David, venuto alla luce il 20 febbraio 2005 e la piccola di casa, Harper Seven, nata il 10 luglio 2011.















Severa e sempre impassibile, la moglie di David Beckham si è contraddistinta per la sua eleganza minimal e l'assenza assoluta di sorrisi in pubblico. In un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar, Victoria ha finalmente svelato il motivo per cui non ride mai. "Perché non rido mai? Credo che dinanzi alle telecamere non riesco a mostrarmi per quello che sono realmente. Questo è solo il mio modo di reagire quando mi trovo in situazioni del genere. Sono fatta così".









Ma ci ha pensato uno dei suoi figli, Cruz, a pubblicare una foto in sui Victoria sorride. “A quanto pare mia madre sorride” ha commentato Cruz. Tra i commenti è arrivato anche quello di David: “Ma quanto sono bianchi i denti della mamma? Sembra Ross di Friends”, ha scritto l’ex campione del calcio inglese riferendosi al celebre episodio della serie tv in cui Ross si sottopone ad uno sbiancamento dei denti, ottenendo un bianco smagliante e innaturale.

