Tiberio Timperi, un errore decisamente ‘piccante’. E la foto non passa certo inosservata

Tiberio Timperi è il padrone di casa di Unomattina in famiglia insieme a Monica Setta. ll programma, che di norma si chiude a fine maggio, quest’anno andrà avanti fino al 28 giugno, perché, a causa delle problematiche relative all’emergenza coronavirus, i palinsesti televisivi hanno dovuto rivedere i loro piani. Ma c’è anche un altro motivo e riguarda i numeri: gli ascolti di Unomattina in famiglia sono sempre più alti.

"Non voglio gioire – ha però chiarito il conduttore in un'intervista rilasciata al settimanale Telepiù – perché stiamo attraversando un periodo inimmaginabile, lastricato di dolore e di lutti. Esibire i muscoli in questo momento sarebbe di cattivo gusto". L'ufficialità non c'è, ma appare scontato, a questo punto, immaginare che la coppia di conduttori verrà riconfermata anche per la prossima stagione.

























Lavoro a parte, nella stessa intervista Tiberio Timperi ha parlato di come ha vissuto i mesi di lockdown: "Ho vissuto la quarantena in solitudine, perché sono figlio unico e non ho più i genitori", ha rivelato. E chi lo segue su Instagram, dove è molto attivo, lo sa bene. Proprio sul social, però, il conduttore è incappato in una piccola gaffe "piccante".















Timperi, come hanno fatto e stanno facendo tanti altri volti noti, ha voluto condividere un messaggio di speranza e positività in un momento così difficile. Si tratta di una frase scritta su una lavagnetta che avrebbe dovuto trasmettere ottimismo ma l'assenza di un banale accento ha finito per trasformarla in una involontaria battuta.









Visualizza questo post su Instagram Quando l'accento fa la differenza… Un post condiviso da Tiberio Timperi (@ttimperi) in data: 27 Mag 2020 alle ore 3:52 PDT



“Ne sono passate tante, passerà anche questa” voleva certamente scrivere l’ignoto autore, che però ha dimenticato l’accento su “passerà”, diventato quindi “passera”. E infatti nel condividere quella foto Timperi scrive nella caption: “Quando l’accento fa la differenza”. Il post ha suscitato ilarità tra i follower del conduttore televisivo, scatenando commenti carichi di ironia e risate.

