Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e negli ultimi tempi sta facendo molto parlare di sé. Attivissima su Instagram, la bella Jasmine ha 19 anni e di recente ha pubblicato delle foto in compagnia del suo nuovo fidanzato. Si chiama Alessandro Greco e, dopo la quarantena, la primogenita del cantante e della showgirl ha trascorso una bella giornata con lui nella tenuta di Cellino San Marco, condividendo un piccolo momento su Instagram.

Tra i commenti anche la faccina con gli occhi a cuore lasciata da mamma Loredana, a cui Alessandro piace moltissimo. I due non condividono molte foto di coppia sui social, ma dalle poche 'tracce' lasciate su Instagram si intuisce che sono fidanzati da febbraio. Poi è scoppiata l'emergenza sanitaria che li ha tenuti lontani ma ora si sono finalmente riabbracciati.

























Quella di Jasmine e Alessandro è una storia 'fresca' ma che ha superato già la prima prova importante con la separazione forzata a causa del coronavirus. La prossima arriverà a settembre, quando lei, che a giugno sosterrà gli esami di maturità, dovrebbe trasferirsi a Milano per l'università e non è detto che Alessandro la seguirà anche se di fronte hanno tutta l'estate da passare insieme.















Nell'ultima foto condivisa su Instagram, invece, Jasmine Carrisi è sola e si gode qualche momento di relax al sole. Si è mostrata mentre, in bikini e con una posizione sexy, è distesa su una sdraio per prendere la prima tintarella della stagione. La foto ha però scatenato subito un polverone. Anche tanti 'mi piace', certo, ma gli hater non hanno perso occasione di attaccarla.









Visualizza questo post su Instagram 🤨parlo in slang, non comprendi Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 23 Mag 2020 alle ore 8:59 PDT



Se, infatti, molti le urlano “Stupenda” e “Beata te che puoi prendere il sole”, altri attaccano: “Bella la vita coi soldi di papà”, “Volgare come la madre”, “Dovresti prendere esempio dalle tue sorelle, molto più semplici. Non prendere esempio da tua madre, tutta rifatta. Si è rovinata sembra una bambola di gomma” e “Vergognati assomigli tutta a tua madre in posa da Miss”. Messaggi al veleno a cui però la bella Jasmine non ha dato peso: non ha risposto.

