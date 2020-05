Anche durante la quarantena Mercedesz Henger ha abituato il suo esercito di fan a foto provocanti. Pose e mise super sensuali che ogni volta hanno raccolto commenti su commenti. La figlia quasi 29enne di Eva Henger, che è fidanzata con l’ex volto di Uomini e Donne Lucas Peracchi da cui non si separa mai, è seguitissima su Instagram.

In uno degli ultimi post, per esempio, la bella Mercedesz si è fatta immortalare in cucina, di spalle e fronte frigorifero e, in men che non si dica, ha alzato la temperatura sui social. Per forza: indossava un completino intimo nero e il suo lato B rotondo e tonico ha lasciato senza parole il suo esercito di fan, che si sbilanciano tra cascate di cuori, baci e complimenti alla sua perfetta forma fisica. (Continua dopo la foto)

























Con il suo Lucas, con cui ha trascorso i mesi di isolamento dovuti all’emergenza sanitaria, Mercedesz si allena anche. Condividono tutto, anche la palestra oltre a momenti di svago, sempre documentati su Instagram, sotto il sole, nella camera da letto, abbracciati, seminudi, e sempre innamoratissimi. Lei le ha anche fatto da parrucchiera nelle scorse settimane. Ma ora è arrivato il suo momento: svolta al look! (Continua dopo la foto)















“Pink hair don’t care #nofilter per farvi vedere bene questo colore perfetto. Questa non è una tinta! Mentre riporto i miei capelli ad uno stato ‘sano’, ho smesso di decolorarli, ma non rinuncio alle mie follie. Che colore dovrei fare la prossima volta?”, scrive l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nella didascalia del suo ultimo post, dove sfoggia una corta chioma rosa. (Continua dopo foto e post)











Cambiamento approvato. A giudicare dai tanti like e commenti, il nuovo look di Mercedesz Henger è stato promosso a pieni voti dalla sua platea virtuale: “Top”, “Tanto staresti bene in ogni caso”, “Ottima scelta, sei stupenda”, si legge sotto. E ancora: “Anche con i capelli da super Sayan blu saresti sempre splendida”, “Che bella coi capelli così, complimenti”.

