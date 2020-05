Il profilo Instagram di Raffaella Fico non è aggiornato come quello di tante sue colleghe, ma con ogni rara foto riesce comunque a far parlare di sé. Bella, sexy e con curve da capogiro l’ex gieffina fa impazzire tutti e per Pasqua è tornata sui social ma con un post a sorpresa: un dolcissimo selfie con la figlia Pia, che difficilmente mostra in rete.

Nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli, la bimba cresce a vista d’occhio. Pochi mesi fa, in occasione del suo settimo compleanno, mamma Raffaella l’aveva presentata al popolo della rete e tutti a sottolineare la straordinaria somiglianza tra le due. Pia ricorda molto anche il suo famoso papà, però possiamo dire che la bambina è un perfetto mix tra Mario e Raffaella, con quei grandi occhioni color nocciola e la folta chioma di capelli scuri. (Continua dopo la foto)

























Il selfie mamma e figlia ha subito scatenato i fan più accaniti di Raffaella Fico. I like e i commenti al post sono arrivati a valanga, così come i complimenti e i teneri pensieri rivolti alla bimba: “No vabbè, mai vista bellezza simile”, “Mix perfetto tra te e Mario, il risultato è perfetto, davvero bellissima bimba”, “Davvero meravigliosa, vi assomigliate”, “Pia identica al suo papà”, “Complimenti hai veramente una figlia stupenda”, “Ma quanto è bella tua figlia Raffa?”, “Due principesse, molto simili”. (Continua dopo la foto)















Poi una foto ricordo di lei allo stadio e infine quella che ha diviso il suo pubblico social. Nell’ultimo scatto condiviso su Instagram Raffaella Fico è sola. “Hola!”, scrive sotto per salutare tutti i seguaci che gridavano da tempo il suo nome. Selfie dall’alto, con lei che indossa un paio di short in denim e un top aderente che incornicia alla perfezione le curve del suo corpo da favola. Il tutto condito dal suo sguardo ammaliante. (Continua dopo foto e post)











Ma stavolta oltre ai cuori di chi non vedeva l’ora di rivederla attiva su Instagram, anche tante critiche. L’argomento di discussione è l’evidente rapporto con i ritocchi estetici, sebbene venga spesso smentito pubblicamente dalla showgirl partenopea. Nonostante la lunga assenza da Instagram, il popolo della rete non è stato affatto clemente con lei: “Davvero troppo quelle labbra”, “Fai tanto la splendida mai sei solo plastica”, “Piano piano cerchi di diventare sempre più brutta! Ma perché?” e “Ma che ti sei combinata, non so se te ne accorgi ma sei terribile”, sono alcuni dei commenti al vetriolo piovuti sotto.

Alba Parietti in bikini: “L’anno prossimo sono 60… Pronta per gli insulti”. Boom di commenti