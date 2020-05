Alba Parietti è sempre più social. E dopo essersi mostrata senza filtri e senza extension su Instagram, con i suoi veri capelli, eccola regalare una prova costume. Un selfie in bikini realizzato in bagno davanti allo specchio. Lei mette le mani avanti nella lunga didascalia del post, ma che abbia un fisico straordinario alla soglia dei 59 anni (60 il prossimo anno, come fa notare) è fuori discussione.

A quanto pare, il tempo sembra essersi fermato per la bellissima showgirl. Alba, tra l’altro, non ha traccia di make up sul viso in questa foto. Stupenda senza bisogno di ricorrere ad alcun artificio. “E l’anno prossimo saranno fieramente 60… Li amo tutti, non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei e li ho stravissuti”, esordisce nel post in cui annuncia la prova costume. (Continua dopo la foto)

























“Se qualcuno pensa che per me l’età sia un’offesa o un deterrente si sbaglia – continua la Parietti, consapevole di poter attirare anche critiche per aver deciso di mostrarsi in bikini – Sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti”. E infatti poco dopo si rivolge direttamente ai follower. (Continua dopo la foto)















“Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho ‘un’età certa’, non ‘una certa età’… Bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me”, è la conclusione. La reazione dei fan? Intanto quasi 10mila like. (Continua dopo foto e post)











E poi i commenti. Tantissimi gli utenti che inneggiano alla sua bellezza e non mancano quelli piccanti. “60 come te? Dove si firma”, “Cara Alba mi sa che stavolta di insulti non ne arriveranno. Non per essere cattivo ma hai mai visto le tue coetanee!”, si legge. E ancora: “Stai benissimo arrivarci con quel fisico lì sei bellissima” e “Alba forever young”.

