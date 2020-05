“Così campo un anno”. Albano Carrisi rivela il suo problema: cosa sta succedendo nella sua vita

Albano in crisi economica. Pare che anche la famiglia Carrisi stia trascorrendo un momento molto delicato. Lo ha spiegato il cantante di Cellino San Marco durante un’intervista rilasciata su Diva e Donna. Anche la musica risente della crisi. Il divieto di assembramento mette a dura prova anche il settore artistico e musicale. Concerti e tour annullati, il cantante lo spiega così.

"Ho solo uscite, nessuna entrata. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno". E riguardo alle date dei concerti annullate: "Chi si fida a prendere un aereo, ad andare per il mondo con questo dannato virus in giro! Con costi poi che sono una sperequazione! Però non capisco perché la musica leggera sia sempre considerata la Cenerentola dello spettacolo. Trovano contributi per tutti, ma non per chi fa il nostro lavoro".

























Un situazione difficile per molte famiglie italiane, questo il punto di vista di Carrisi: "Venti fisse e un'altra ventina e più che ruotano. Alla fine sono 50 famiglie senza reddito. Poi ci sono le persone che di solito lavorano qui a Cellino. E vedremo quando a settembre dovremo fare la vendemmia o quando ci sarà la raccolta delle olive come faremo".















E un altro settore a rischio risulta essere anche quello turistico. Al Bano ne parla con la solita schiettezza di sempre: "Chiuso l'albergo, chiuso il ristorante. Lei ha letto tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l'impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale". Anche per Al Bano, dunque, è tempo di riflettere su come affrontare questo periodo che vede il Paese ripartire lentamente e con non poche difficoltà cui far fronte per uscire dalla crisi.









D’altronde anche durante la puntata di Domenica In di Mara Vanier, Carrisi aveva affermato di voler ritrovare quanto prima la serenità: “Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. Bisogna solo stare attenti a quello che sta creando questo virus. Sta creando l’economic virus e i politici devono prevenire questo enorme malessere”. Un momento delicato, quello che sta colpendo anche l’economia del Paese, che continuerà a richiedere da parte dei cittadini e dei lavoratori ancora un po’ di pazienza.

