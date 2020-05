Martedì 26 maggio 2020 è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5. Anche nell’ultima puntata si è parlato un po’ di tutto e i conduttori hanno voluto aggiornare il pubblico sulla situazione coronavirus in Italia. Sembra che il peggio sia passato: da quando le misure del lockdown sono state allentate, il numero dei contagi non è aumentato, anzi continua a diminuire in modo consistente.

Ma è bene non cantare vittoria perché tutto può tornare da un momento all'altro. Quindi bisogna continuare a fare attenzione e a usare mascherine e guanti. A ogni modo, se vi stiamo parlando di Federica Panicucci non è per il coronavirus ma per altro. Durante la puntata di Mattino 5 andata in onda lunedì 25 maggio, il giornalista Giuseppe Candela, su Twitter, ha scritto un commento sulla conduttrice che usa, in studio, delle luci molto forti. Che ricordano molto quelle usate da Barbara D'Urso.

























Il tweet di Candela voleva essere un complimento a Federica Panicucci: "Non capisco perchè la Panicucci debba usare queste luci così esagerate…". Significa che, a suo avviso, la Panicucci non avrebbe bisogno di luci così abbagliante. Ma non è l'unico a pensarla in questo modo. Sono tanti i fan della Panicucci che danno ragione a Candela dicendo che è bellissima e che non ha bisogno di quelle luci.















Non solo. Poco dopo Giuseppe Candela ha anche detto di essere più che certo che Federica Panicucci non avrebbe affatto bisogno di condurre Mattino Cinque con quelle luci così accese perché già molto bella di natura: "E' bella e non ne ha bisogno…". In effetti la Panicucci è una donna bellissima: ha un fisico pazzesco e un viso perfetto. Forse non si vede più come quando aveva 20 anni e vuole sentirsi più giovane con quelle luci che "spianano" il viso? Chi lo sa…









Non capisco perché Federica Panicucci debba usare queste luci così esagerate. È bella e non ne ha bisogno. #Mattino5 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 26, 2020

Sotto al tweet qualcuno commenta che spera che la Panicucci lo legga così da ripensare bene alla scelta di apparire sotto quelle luci. Come finirà? Non si sa. Sappiamo invece come è finita l’ultima puntata di Mattino 5 con Federica Panicucci e Vecchi che hanno voluto fare un saluto a John Peter Sloan, l’attore e comico britannico morto all’improvviso nella sua casa in Sicilia.

