Alena Seredova mamma tris felicissima. La sua Vivienne Charlotte, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Nasi, è venuta al mondo lo scorso 19 maggio. E a circa una settimana dalla nascita della piccola, la modella ceca ha voluto pubblicare la prima foto di famiglia.

Qualche giorno prima, dopo aver ovviamente dato il grande annuncio ai fan con lo scatto della manina, aveva voluto far vedere a tutti anche uno dei primi regali ricevuti per la sua bambina. O meglio, lo hanno fatto i suoi maschietti. Rispettivamente 12 e 10 anni, Louis Thomas e David Lee Buffon hanno mostrato all’obiettivo un piccolissimo completo della Juventus, composto da maglietta e pantaloncini, con su scritto il nome di Vivienne. Un dono per la neonata che arriva direttamente da Andrea Agnelli, Presidente della squadra e collega di Alessandro Nasi. (Continua dopo la foto)

























“Grazie Andrea Agnelli, per la felicità del papà Alessandro Nasi e della zia Simona Ventura”, aveva scritto sotto Alena Seredova prendendo un po’ in giro l’amica Simona Ventura, che è tifosa del Torino, squadra antagonista della Juventus. Ora la modella, che è tornata molto attiva in rete, ha invece pubblicato sui social una delle prime immagini di famiglia. Una foto dolcissima. (Continua dopo la foto)















Alena Seredova e Alessandro Nasi sono sdraiati comodamente sul letto nella loro casa a Torino e tra loro la bellissima Vivienne, che attira già l’attenzione di tutti. “La mia domenica” è la didascalia. Inutile dire che anche questo post è stato commentatissimo. Anche dalla stessa neo mamma che si è presa del tempo per rispondere ai messaggi ricevuti sotto l’immagine e agli auguri arrivati nei giorni scorsi dai suoi numerosi fan e da volti noti del mondo dello spettacolo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Neděle 🎀 #lamiadomenica Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 24 Mag 2020 alle ore 12:36 PDT



Come Alfonso Signorini e l’attrice Tosca D’Aquino che, vedendo la bellissima fotografia di famiglia, hanno scritto “Che belli che siete”. Poi, sempre attraverso Instagram, Alena ha svelato anche un piccolo dettaglio su Vivienne Charlotte. Una sua follower, infatti, le ha chiesto a chi, tra i due genitori, assomiglia di più la bambina. E lei non ha dubbi: la piccola è uguale al papà Alessandro.

Comoda ma anche sexy: Ilary Blasi dai suoceri ci va ‘così’. E lancia una nuova moda