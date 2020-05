Comoda ma anche sexy: Ilary Blasi dai suoceri ci va ‘così’. E lancia una nuova moda

Dopo aver trascorso quasi 2 mesi chiusa in casa come tutti gli italiani, Ilary Blasi è tornata alla sua vita. La prima uscita è stata “in incognito” perché, a passeggio per la Capitale con il suo Francesco Totti, nessuno è riuscito a riconoscerli con la mascherina indosso.

Poi, dopo una settimana in cui ha fatto finalmente visita alla parrucchiera di fiducia e mostrato alcuni look ai fan di Instagram, la conduttrice è andata a casa dei suoceri. E anche questa volta non ha potuto fare a meno di far vedere su Instagram l’outfit scelto. Outfit a dir poco originale anche perché casual e allo stesso tempo sexy. Ilary Blasi ha puntato tutto sulla comodità con una tuta ma non ha rinunciato alla sensualità, optando per un pantalone con dei profondi spacchi laterali che rivelavano le gambe. (Continua dopo la foto)

























Nel dettaglio, come ha fatto vedere bene riprendendosi anche da sotto tra le Storie di Instagram, Ilary Blasi si è presentata dai suoceri con un modello in azzurro cielo composto da una felpa crop con cappuccio e maniche lunghe che lasciava la pancia scoperta e dei pantaloni lunghi e ampi con un profondo spacco laterale. Impossibile non notare le sue gambe lunghe e snelle e, in generale, la sua perfetta forma fisica. (Continua dopo la foto)















Per completare il tutto, la conduttrice romana ha scelto un paio di sneakers bianche e ha lasciato il viso libero dal trucco, tanto che sempre in una Storia in cui compare a figura intera lo copre con un’emoticon. E così Ilary ha lanciato il nuovo trend della primavera. Chissà quante si lasceranno “tentare” dalla tuta come quella della moglie di Francesco Totti. (Continua dopo le foto)











Dopo aver mostrato il look, Ilary ha fatto un’altra sorpresa ai fan di Instagram: ha inquadrato la cameretta di Francesco a casa dei genitori e alcune foto del passato mai viste prima. “Vi faccio vedere la sua cameretta”, ha raccontato nel video che mostra il letto matrimoniale, le foto e i cuscini della Roma personalizzati. E ancora gli scatti con i figli e alcuni ritratti decisamente particolari. “Faceva anche il modello”, spiega Ilary Blasi inquadrando una cornice e prendendo in giro il marito con una emoticon che ride.

