Pochi giorni fa un altro trionfo di Alberto Urso. Il cantante, già vincitore di Amici nel 2019, è tornato da Maria De Filippi per prendere parte ad Amici Speciali, la nuova trasmissione dove alla gara tra talenti si combina l’obiettivo benefico. E si è aggiudicato la seconda puntata.

Sul fronte della raccolta per la protezione civile si è arrivati a quota 10mila mascherine Ffp2, 35mila tamponi, 2 apparecchiature per la terapia intensiva e 500 litri di gel disinfettante a cui vanno poi aggiunti i proventi del televoto. Come sempre la competizione si è sviluppata su 3 partite. La prima è andata ai Blu grazie alla fida decisiva tra Alessio e Alberto Urso, che ha avuto la meglio con un’interpretazione dei Queen. La seconda è invece andata ai Bianchi, con Random vincitore. (Continua dopo la foto)

























La terza e decisiva gara, che viene invece decisa dal televoto, se la sono aggiudicata i Blu per un soffio di voti con Gabriele vincitore ma nella votazione finale per scegliere il migliore della puntata tra i vincitori delle tre partite ha visto prevalere l’amatissimo Alberto Urso, che ha da poco fatto uscire una nuova canzone che sta diventando un tormentone in radio. (Continua dopo la foto)















Si tratta di una cover di ‘Quando quando quando’ di Tony Renis, realizzata in collaborazione con J-Ax e Gabry Ponte. Manca però il videoclip: non è stato possibile girarlo per via delle misure sull’emergenza sanitaria, ma il cantante, intervistato da Rtl 102.5, ha assicurato che “uscirà prestissimo, spero all’inizio del prossimo mese. Devo ancora girarlo. Accadrà il prima possibile rispettando tutte le dovute norme di sicurezza, com’è giusto che sia”. (Continua dopo le foto)











Nelle ultime ore, invece, Alberto ha sorpreso i suoi fan di Instagram mostrandosi in uno studio di tatuaggi. Ne ha già qualcuno, ma il nuovo, che poi ha fatto vedere a tutti, è davvero ‘mega’. Il cantante messinese si è fatto incidere sul braccio destro il muso di un leone. E, forse preoccupato della reazione che avrebbero avuto molti fan alla vista di quel grosso tattoo, dal lettino dello studio ha premesso: “Ragazzuoli non vi arrabbiate, però mi sto facendo un tatuaggino…”. Alla faccia del “tatuaggino”!

Alberto Urso, il due di picche arriva in diretta: gelato “così”. Cosa è successo ad Amici