“È la prima volta che lo faccio”. Mara Venier, l’annuncio a poche ore dalla diretta di Domenica In. Cosa è successo

Mara Venier non può mancare durante le domeniche italiane. Sicuramente l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato anche Domenica In, ma la conduttrice, anche se privata del suo pubblico in studio, non manca certamente di intraprendenza. Anche per Zia Mara è il momento di sfruttare al meglio la tecnologia e accogliere i suoi ospiti attraverso l’ormai usuale collegamento. Ciò non toglie che anche Mara abbia bisogno di tornare alla sua normalità.

Mara Venier ha sicuramente deciso le sorti migliori per “Domenica In“. Un picco celebrato grazie alla presenza di Zia Venier, che non si vedeva da diversi anni, che non può che confermare una carriera professionale di una conduttrice formidabile. Il segreto di Mara? La sua spontaneità che, dopo moltissimi anni, può decisamente permettersi di avere. Ma l’annuncio anche per Domenica In non tarda ad arrivare. (Continua a leggere dopo la foto).

























“Non andremo in onda sino alla fine di giugno. Probabilmente chiuderemo domenica 7”, ha affermato Mara Venier. E i fan non potevano che domandarsi: “Cosa faremo la domenica?“. I mesi difficili e delicati richiedono un po’ di riposo e la Venier sta provando già da ora a riappropriarsi di una ‘normalità’. Dedicarsi anche a se stessa, anche per Mara è tempo di una pausa dai riflettori. Quando si può fare, ovviamente. (Continua a leggere dopo la foto).















Abbiamo avuto modo di seguire la conduttrice anche durante questi mesi. Non si è mai tirata indietro nell’aprire, virtualmente, le porte della propria casa. Mara Venier ai fornelli, Mara Venier sul terrazzo, Mara Venier casalinga. Ma anche una donna splendida, che non perde occasione di osare cimentandosi in selfie e pose elegant. Il profilo Instagram di Mara si riempe di momenti comuni che appartengono a tutti. (Continua a leggere dopo la foto).









“Finalmente si torna alla normalità. Oggi è la prima volta che esco, per venire qui…”. Mara è comodamente seduta nella poltroncina del suo parrucchiere di fiducia e decide di salutare i suoi fan anche da una postazione diversa da quella dello studio di Domenica In. Un modo come un altro per non interrompere le buone abitudini apprese durante i mesi di isolamento, che hanno spesso portato alla condivisione dei momenti della vita provata con i fan, ma adesso tutto questo potrà avvenire anche fuori casa, per le strade e tra la gente.

“Lui con un’altra”. Enzo Capo e Pamela Barretta, stavolta è davvero finita: il cavaliere beccato così