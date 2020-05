Mara Venier è ancora impegnata con Domenica In, la storica trasmissione di Raiuno che ha riportato al successo e che ogni settimana registra numeri da capogiro. Come l’ultima puntata andata in onda, quella che ha visto il ritorno di Pamela Prati a un anno da quando è scoppiato il ‘Mark Caltagirone Gate’ che ha raggiunto il 17,9% di share, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della giornata.

L’intervento della ex stella del Bagaglino è piaciuto molto ai telespettatori, che si sono poi riversati sul profilo social della zia Mara per complimentarsi. Nella puntata che andrà in onda domenica 24 maggio, invece, si parlerà ancora molto del tema del momento cioè il coronavirus. Sono mesi che siamo in emergenza sanitaria e, per quanto ormai le nostre vite stiano pian piano tornando alla normalità, bisogna fare ancora molta attenzione. (Continua dopo la foto)

























Ma, secondo alcune indiscrezioni, nella puntata di Domenica In di domenica 24 maggio ci saranno dei cambiamenti. Sembra che un consistente blocco della puntata del 24 maggio sarà dedicato ad Al Bano che sarà ospite di Mara Venier in collegamento da Cellino San Marco. La ‘zia’ ha infatti deciso di festeggiare i 77 anni del cantante con una serie di video dedicati alla sua mitica carriera. (Continua dopo la foto)















Ma Mara Venier non è seguitissima solo in tv. Anche su Instagram ha un esercito di fan pronti a sostenerla e riempirla di cuori sotto a ogni post. E qualche giorno fa la conduttrice non ha potuto fare a meno di condividere con loro la gioia di riavere a casa il suo nipotino ‘Claudietto’, come lo chiama lei. In questa Fase 2 ne sta approfittando per recuperare tutto il tempo perso, soprattutto con il piccolo. (Continua dopo foto e post)











Lo aveva già rivisto giorni fa, a distanza, ma ora che le misure sono ancora più allentate ‘Claudietto’ è tornato a casa dei nonni per trascorrere qualche ora con loro. I dolcissimi scatti del bambino, che è figlio del primogenito Claudio, sul divano insieme a nonno Nicola, mentre vedono i cartoni animati hanno fatto boom di like: tutti contenti per lei. Ma la più felice è sicuramente lei, che non vedeva l’ora di coccolare il nipotino.

Elettra Lamborghini, occhi puntati sulla sua borsa alla prima uscita: costa una cifra non indifferente