Con la cosiddetta Fase 2 Elettra Lamborghini ha dato il via all’organizzazione del suo matrimonio con Afrojack, con cui ha trascorso tutta la quarantena. È dallo scorso dicembre che la cantante è fidanzata ufficialmente con lui, che le ha regalato un enorme anello di diamanti, e, almeno fino a quando non è scoppiata la pandemia, aveva fissato le nozze per il prossimo settembre.

Ora che la quarantena è finita ha deciso di darsi da fare con i preparativi, anche se, se i dati dovessero diventare di nuovo preoccupanti, è pronta a rimandare la data del fatidico sì. Chi organizza quello che si preannuncia il matrimonio dell’anno? Naturalmente il re degli wedding planner, Enzo Miccio. E intanto i due si sono mossi per trovare la location perfetta. (Continua dopo la foto)

























Elettra Lamborghini ha mostrato la prima location visitata tra le Storie di Instagram: si è immortalata a bordo di un motoscafo in compagnia del wedding planner e in lontananza ha mostrato un enorme castello bianco in mezzo all’acqua. Già in precedenza aveva annunciato di volersi sposare in Italia, era indecisa tra Positano e il Lago di Garda ma per ora non si è lasciata andare a dettagli precisi. (Continua dopo la foto)















Organizzazione delle nozze a parte, anche per lei è arrivato il momento di fare una visita dall’estetista di fiducia e lei che è super social poteva non far vedere ai follower il risultato? No e infatti qualche giorno fa si è immortalata con lunghissime extension alle ciglia: “Sono viva, mi sono rifatta le ciglia e sono un po’ pentita però devo ritornare a lavorare”, ha detto nella clip. Ed è tornata anche a indossare abiti e accessori appariscenti. (Continua dopo le foto)











L’ereditiera è tornata a Milano e rivisto il suo migliore amico Marco Ferrero. Il look? Ha scelto una tutina aderente verde fluo ricoperta di brillanti, un modello con pantaloni in stile leggings e canotta con le spalline sottili. Per completare il tutto ha scelto delle chunky sneakers in bianco e verde e una tracolla di pelle grigia firmata Balenciaga. Quanto costa quella borsetta che nel dettaglio è la Everyday Small Camera Bag del brand? Una cifra non indifferente perché sul sito ufficiale è disponibile solo in nero e viene venduta a 995 dollari, ovvero più di 900 euro. Ma si sa, Elettra ama i capi di lusso.

