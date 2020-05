Buon compleanno Marracash: il rapper, neo 41enne, ha festeggiato il suo giorno speciale venerdì 22 maggio e, ovviamente, in compagnia della sua compagna Elodie. La coppia, nata durante una collaborazione artistica, è sempre più affiatata e ha pubblicato delle Stories su Instagram mostrando ai fan come festeggia la ricorrenza.

Tanto la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi, che nel frattempo ha cambiato look e sfoggia delle treccine scure al posto del caschetto biondo a cui ci aveva abituato, quanto il rapper hanno infatti pubblicato una serie di video riprendendosi a bordo della nuova macchina che Marracash si è regalato per l’occasione. La bellissima Elodie ha fatto gli auguri al fidanzato inquadrandolo alla guida del suo nuovo gioiellino, un po’ da “cafone”, come gli ha detto lei scherzando. (Continua dopo la foto)

























“Guardate quanto è bello questo qua! Auguri amore mio”, ha esordito la cantante che ha da poco lanciato il suo nuovo singolo. E poi prendendolo in giro: “Ma mi è venuto un dubbio, conoscendoti, tu questa macchina l’hai presa perché sei un ecologista vero?”. La risposta del rapper è stata immediata e altrettanto scherzosa. (Continua dopo la foto)















“Si, perché ci tengo tantissimo all’ambiente, per questo ho preso quest’auto elettrica. E poi perché fa da 0 a 100 in 2.3 secondi!”, ha replicato alla compagna prendendosi palesemente gioco di lei. Anche lui ha poi mostrato la nuova auto tra le Storie: “Tanti auguri a me! Guarda che bel ferro mi sono regalato”, ha esclamato dal posto di guida. (Continua dopo le foto)











La storia tra Elodie e Marracash prosegue a gonfie vele e questi video dimostrano che la coppia è sempre più innamorata e complice. Lei ha parlato spesso della loro relazione, anche poco tempo fa, in un’intervista al Fatto Quotidiano dove ha raccontato i dettagli di questo ultimo periodo di convivenza “forzata”: “Abbiamo avuto delle discussioni, come tutti: lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, ha ammesso. Ma sono riusciti comunque a trovare un loro equilibrio. E poco prima, a Verissimo: “L’amore fa bene, per me l’amore è il motore di ciò che faccio, ti fa svegliare felice, tranne quando litighiamo!”.

Grave lutto per Andrea Preti. Nell’annuncio tutto il suo dolore: “Il giorno più brutto della mia vita”